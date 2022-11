Modern Warfare 2: CoD-Charakter wird sexualisiert – Fans rasten aus

Ist Ghost die neue Tifa? (Bildquelle: Getty Images / Ysr Dora, Activision)

Der Spieß wird mal umgedreht: statt vollbusiger Videospiel-Damen wird plötzlich eine männliche Call-of-Duty-Ikone sexualisiert. Das gefällt aber nicht jedem Fanboy, weshalb sich nun einige von ihnen darüber aufregen – womit sie das Feuer natürlich nur anfachen.

Call of Duty: Fan regt sich über Ghost-Hype auf

Call of Duty ist eine Spielreihe, die vor allem von männlichen Spielern gefeiert wird. Das ist eine Annahme in der Gaming-Community, die sich auch in einer Reddit-Umfrage wiederzuspiegeln scheint. 7.700 Votes ergeben demnach, dass rund 88 Prozent aller Spieler männlich sind. Knapp 6 Prozent identifizieren sich als weiblich, 5 Prozent sich anderweitig. (Quelle: Reddit)

Dass also männliche Charaktere in Call of Duty von der Community selbst für sexy befunden werden, passiert relativ selten. Doch nun ist es geschehen: Mit dem Release von Modern Warfare 2 entdecken immer mehr Personen für sich, dass sie Ghost attraktiv finden – und das schmeckt einigen Fanboys so gar nicht.

In einem TikTok mit über 1.8 Mio. Aufrufen reagiert ein Fan – sichtlich genervt – auf die Sexualisierung des Charakters:

"Warum um alles in der Welt sexualisiert ihr Ghost? Ihr habt nicht mit ihm durchgemacht, was ich mit ihm durchgemacht habe. All diese neuen Fans, die Ghost sexualisieren: Ihr wurdet nicht hintergangen von Schnurrbart-Mann wie ich. Und ihr habt nicht im Feuer gebrannt, wie Ghost und ich. Können Leute nichts mehr genießen, ohne dass die Kreaturen der Gesellschaft es sexualisieren? Warum?"

Was auf diesen emotionalen Monolog folgte, könnt ihr euch bestimmt schon denken. In den Kommentaren fragen Leute scherzhaft ob Ghost sein Freund sei und warum er überhaupt so schreit. Auch eine gewisse Doppelmoral wird in Frage gestellt.

TikTok-User zeigen Doppelmoral auf

"Es ist okay wenn sie es tun, aber es ist ein Problem, wenn ich es tu." steht als Kommentar unter dem Video. Viele finden es nämlich kurios, dass männliche Gamer weibliche Videospiel-Charaktere ständig in ein sexuelles Licht rücken, es anders herum aber anscheinend schlimm ist.

Als Antwort darauf postet ein User folgendes TikTok, in dem einige Videospiel-Heldinnen zu sehen sind, bei denen viele Gamer auch nicht auf den Charakter, sondern auf anderes achten:

Die Zahlen über den Charakteren zeigen, wie viele erotische Werke es im Internet zu ihnen zu finden gibt. Ob sich User wie thecubancrusher öffentlich auch darüber aufregen, dass es ganze 70 Werke zur 8-jährigen Klee aus Genshin Impact gibt? Natürlich nicht.

Hate sorgt für noch mehr Ghost-Fans

Während manche mit Gegenüberstellungen und Vergleichsvideos versuchen dem CoD-Fan zu entgegnen, versuchen andere es mit Humor. Immer mehr Künstler und Künstlerinnen machen es sich aktuell nämlich zur Aufgabe Ghost so lasziv wie möglich zu zeichnen:

Auch auf Twitter schwappt der Trend langsam über:

Ob mit erntshafter Kritik oder Humor – viele stellen sich gegen die toxischen Fans und scheinen damit immer mehr Ghost-Fans für sich zu gewinnen.

