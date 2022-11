FIFA 23: EA lässt euch über Feature von WM-Update abstimmen

FIFA 23: EA lässt euch über das WM-Update abstimmen. (Bildquelle: EA)

In wenigen Tagen startet das große WM-Update in FIFA 23. Bevor EA die neuen Inhalte rund um die Weltmeisterschaft in Katar ins Spiel bringt, lässt euch der Publisher vorher aber noch über einen wichtigen Aspekt des Updates abstimmen.

EA bereitet die Ankunft des WM-Updates in FIFA 23 vor, aber bei einem wichtigen Aspekt überlässt der Publisher den Fans die Entscheidungsgewalt: Die Community darf via Spotify über den Soundtrack des Updates abstimmen und damit echte Song-Klassiker der FIFA-Geschichte zurückbringen.

FIFA 23: Community darf für WM-Soundtrack stimmen

Um in FIFA 23 WM-Stimmung zu erzeugen, wird das November-Update nicht nur neue Inhalte mit sich bringen, sondern auch einige Songs im Gepäck haben – und die Community darf über den Soundtrack abstimmen. EA hat zu diesem Zweck auf Twitter eine Spotify-Liste geteilt, die für Fans frei zugänglich ist. Die Songs, die am meisten gehört werden, sollen ins Spiel integriert werden.

Die Spotify-Playlist besteht aus 100 Liedern, die vielen Fans der Reihe bekannt vorkommen sollten – denn es handelt sich um Songs, die jeweils Teil des Soundtracks von früheren Spielen waren – darunter zum Beispiel Song 2 von Blur (FIFA 98) oder Helicopter von Bloc Party (FIFA 06).

Weltmeisterschaft 2022: November-Update bringt

Das große WM-Update von EA wird nicht nur nostalgische Songs, sondern auch einige neue Inhalte mit sich bringen. Mit dem WM-Modus könnt ihr die Spiele des Turniers in Katar nachspielen oder euer eigenes Turnier gestalten, indem ihr Teams spielt, die sich nicht qualifiziert haben oder bereits ausgeschieden sind.

Auch im Ultimate-Team-Modus gibt es im Kontext der Katar-WM Neuigkeiten: Ihr könnt euch für euer Team spezielle WM-Kartenpacks schnappen und zahlreiche Stadion- und Club-Items freispielen. Mehr Informationen findet ihr in unserem Übersichtsartikel zu FIFA 23.

Schaut euch hier den offiziellen Deep-Dive-Trailer zum WM-Update in FIFA 23 an: