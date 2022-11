Gratis auf Steam: Sichert euch schnell dieses beliebte Koop-Spiel

Warhammer: Vermintide 2 gibt es gratis auf Steam. Fliegende Zwerge inklusive. (Bild: Fatshark

Den Koop-Hit Warhammer: Vermintide 2 könnt ihr euch noch die nächsten Tage auf Steam sichern. Zum 7. Geburtstag der Reihe könnt ihr das kooperative Geschnetzel kostenlos eurer Steam-Bilbliothek hinzufügen. Außerdem sind viele DLCs im Angebot und ein paar zusätzliche Gratis-Inhalte gibt es ebenfalls.

Warhammer: Vermintide 2 gratis auf Steam sichern

Die „Tide“-Reihe von Entwickler Fatshark wird sieben Jahre alt. Auf Steam bekommt ihr deswegen Warhammer: Vermintide 2 gratis. Einmal in eurer Steam-Bibliothek hinzugefügt, gehört das Spiel dann euch. Ihr könnt euch Vermintide 2 noch bis zum 7. November 2022 um 19:00 Uhr sichern. (Quelle: Steam). Dafür müsst ihr euch nur auf der Website mit eurem Steam-Account einloggen oder über die auf die Shop-Seite von Vermintide 2 gehen und auf „Hinzufügen“ klicken.

Ihr bekommt obendrein bereits den DLC „Chaos Wastes“ gratis dazu. Dabei handelt es sich um einen zusätzlichen Rogue-Lite-Modus, der dem Hauptspiele weitere Level und Belohnungen hinzufügt. Ab dem 8. November 2022 gibt es noch ein neues, ebenfalls kostenloses Abenteuer mit dem Namen „Pfad des Verrats“. Die erste Mission erscheint direkt am 8. November, die zweite erst im Jahr 2023.

Der Trailer zum neuen Abenteuer „Pfad des Verrats“:

Trailer zu Warhammer: Vermintide 2 – Trail of Treachery

Auf Steam sind die DLCs anlässlich des Geburtstages stark reduziert. Neue Level bekommt ihr durch die DLCs „Back to Ubersreik“ und „Shadow Over Bögenhafen“. Während der Erste eine Empfehlung ist, lohnt sich der Zweite eher aufgrund des Rabattes. Einen Bogen solltet ihr um den DLC „Winds of Magic“ machen, der wird auf Steam äußerst negativ bewertet.

Warhammer 40.000: Darktide erscheint Ende November

Entwickler Fatshark bringt noch diesen Monat das nächste Spiel der „Tide“-Reihe an den Start. Dafür verlassen die Dark-Fantasy-Welt von Warhammer und wechseln in das Sci-Fi-Setting von Warhammer 40.000. Der Koop-Shooter soll am 30. November 2022 erscheinen. Wer vorbestellt, darf allerdings schon ab dem 17. November losballern. Das Spiel erscheint auch im Game Pass von Microsoft.

