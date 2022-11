Die 100 schlechtesten Nebenmissionen – und die 4 besten

Fallout darf in so einer Aufzählung natürlich nicht fehlen. (Bild: Bethesda)

Nebenmissionen sind ein zweischneidiges Schwert! Auf der einen Seite haben sie die Macht die Spielwelt lebendiger zu gestalten und auf der anderen Seite können sich auch in pure Langeweile oder sogar Arbeit ausarten. In dieser Bilderstrecke stellen wir euch vor allem die negativen Beispiele vor.

Die schönsten und schlimmsten Nebenbeschäftigungen vom Held-sein

Nebenquests, es gibt so viele, so viele gute, so viele schlechte, manchmal will man sie zur Hölle schicken und manchmal sind sie kleine Schatztruhen. Als wir unsere liebe Leserschaft auf Facebook nach den schlimmsten und besten Nebenquests gefragt haben, erhielten wir eine klare Antwort: Die 166 Kommentare bestanden nahezu nur aus schlimmen Beispielen. Und nein, all diese aufzunehmen, hätte unseren Artikel gesprengt!

Gibt es denn nicht auch ein paar gute Nebenquests? Ja, wenige, aber diese übertreffen so manche Hauptquest. Dabei ging es anscheinend nicht darum, ob sie besonders lang oder kreativ sind, sondern nur darum, wie erinnerungswürdig sie sind. In der unteren Bilderstrecke präsentieren wir sie euch.

Nebenquests: Die 100 Schlimmsten – und die 4 Besten Bilderstrecke starten (10 Bilder)

Sammelaufgaben: NEIN! Verzwickte Geschichten: JA! Jedes große Spiel hat Nebenquests, aber nicht jedes große Spiel versteht die Kunst, statt Langeweile kleine Schätze abseits der Haupthandlung zu liefern. Nebenquests, wir können meistens nicht mit ihnen, aber wenn sie fehlen, fehlen sie uns.