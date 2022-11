Strategie-Tipp: Steam-Community feiert düsteren Fantasy-Städtebau

Against the Storm: Steam-Spiel wird zum Geheimtipp für Strategie-Fans. (Bildquelle: Hooded Horse)

Dank seiner faszinierenden und düsteren Fantasy-Welt hat ein neues Städtebau-Strategie-Spiel einen erfolgreichen Start auf Steam gefeiert: Against the Storm kommt mit seiner Genre-Mischung bei der Community richtig gut an und entwickelt sich somit zu einem echten Geheimtipp.

Das Städtebau-Strategie-Spiel Against the Storm ist seit dem ersten November im Early-Access auf Steam spielbar und hat in der Community sofort einige Fans gefunden. Die Kombination aus Fantasy und City Builder sorgt für Abwechslung im Strategie-Genre und katapultiert das Spiel sogar in die Steam-Topseller-Liste.

Against the Storm: Steam-Tipp für Strategie-Fans

Against the Storm begeistert Strategie-Fans mit seinem Fantasy-Städtebau-Konzept. Ihr handelt als Vizekönig im Auftrag der Verbrannten Königin und müsst in der Wildnis ein Netzwerk aus Siedlungen aufbauen, die von verschiedenen Fantasy-Völkern bewohnt werden.

Allerdings müsst ihr euch dabei vor zahlreichen Gefahren wie zum Beispiel lebensfeindlichen Wetterbedingungen in Acht nehmen. Wenn eure Siedlungen fallen, könnt ihr durch das Roguelite-Spielprinzip eure erbeuteten Ressourcen mitnehmen, um einen neuen Anlauf zu wagen.

Schaut euch hier den Trailer zu Against the Storm an:

Against the Storm: Changing World Trailer

Weitere Highlights in den Steam-Charts

Zum Release könnt ihr euch die Early-Access-Version von Against the Storm dank eines 15-Prozent-Rabatts für 16,99 Euro sichern – mit diesem Angebot hat es das Spiel in die Top 10 der Steam-Bestseller geschafft. Auch die bisher knapp über 130 Rezensionen fallen sehr positiv aus.

Neben aktuellen Schwergewichten wie Call of Duty: Modern Warfare 2, FIFA 23 und dem Steam Deck finden sich außerdem noch Spiele wie Rimworld und Cosmoteer in den Top 10.

Zu Beginn der Woche stand auch noch der Horror-Survival-Hit Night of the Dead dank eines satten Rabatts hoch im Kurs. Mittlerweile ist es zwar nicht mehr im Preis reduziert, aber für Horror-Fans ist das Survival-Game weiterhin einen Blick wert.

