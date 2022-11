Steam: Horror-Fans sollten sich brutales Mittelalter-Spiel merken

Horror-Tipp auf Steam: Blight Survival sieht sehr vielversprechend aus. (Bildquelle: Haenir Studio / Valve)

Horror-Fans können sich auf ein brutales Mittelalter-Spiel auf Steam freuen. Der erste Gameplay-Trailer zeigt, wie ihr als Ritter gegen blutrünstige Zombie-kreaturen kämpfen müsst. Nichts für schwache Nerven, aber auf jeden Fall etwas für Gamer, die intensive Horror-Spiele mögen.

Ein erster Trailer zu dem kommenden Horror-Spiel Blight: Survival lässt Mittelalter- und Zombie-Fans gleichermaßen aufhorchen. In dem fünfminütigen Teaser zeigt der Entwickler Haenir Studio blutige Kämpfe mit Infizierten und einen intensiven Stealth-Abschnitt in einer visuell-beeindruckenden mittelalterlichen Umgebung.

Mittelalter-Horror auf Steam – Blight: Survival macht Fans neugierig

Indie-Entwickler Haenir Studio beschreibt Blight: Survival als ein Action-Horror-Roguelite mit 4-Spieler-Koop – ihr könnt euch also mit bis zu drei Freunden gegen die Infizierten wehren, Loot einsacken und die große Spielwelt erkunden. Der erste Gameplay-Trailer zeigt 5 Minuten aus dem Mittelalter-Horror-Spiel, das sich aktuell noch in der Pre-Alpha-Version befindet – doch trotz des frühen Entwicklungsstadiums macht das Material jetzt schon Lust auf mehr. Das Video zeigt einen Ritter, der in einer verfallenen Siedlung auf brutale Weise einige Infizierte bekämpft und danach durch ein Waldgebiet schleicht.

Schaut euch hier den Trailer zu Blight Survival an:

Blight: Survival – offizieller Gameplay-Trailer

Der Release-Termin von Blight: Survival steht derzeit leider noch nicht fest – allerdings könnt ihr euch das Horror-Game immerhin jetzt schon einmal auf die Steam-Wunschliste setzen.

Hier geht's zu Blight: Survival auf Steam!

Steam: Highlight für Horror-Fans

Zwar müsst ihr auf das Mittelalter-Abenteuer noch etwas warten, aber in der Zwischenzeit könnt ihr euch auf Steam natürlich mit anderen Horror-Spielen die Zeit vertreiben. Zwar ist der Halloween-Sale mittlerweile vorbei, doch die Auswahl ist für Grusel-Fans weiterhin üppig.

Wenn ihr Lust auf Zombie-Action habt, könnt ihr abseits von bekannten Namen wie Dying Light, 7 Days to Die oder DayZ auch zum Beispiel Night of the Dead ausprobieren. Das Zombie-Survival-Game konnte sich bereits knapp 6.500 positive Rezensionen auf Steam sichern und ist auch ohne Halloween-Rabatt einen Blick wert.

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch 11 Games, die selbst Horror-Experten alles abverlangen: