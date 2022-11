Pokémon-NPC schürt noch 16 Jahre später Hass in Community

Die Community hat den schlimmsten Charakter von allen gefunden. (Bildquelle: The Pokémon Company)

Ist euch der Name "Mindy" ein Begriff? Nein? Tja, den Charakter werden einige von euch vielleicht trotzdem kennen. Denn was sie Spielenden antut, ist für viele unverzeihlich. Mittlerweile gibt es sogar eine ganze Hass-Community um ihre Person.

Pokémon Diamant und Perl: Was hat Mindy getan?

Tausende von Pokémon-Fans tun sich zusammen um ihren Hass auf einen NPC kundzutun. Um welchen Charakter es sich dabei handelt? Um keinen geringeren als das Böse in Person: Mindy.

Was, ihr habt noch nie etwas von diesem Namen gehört? Das könnte daran liegen, das sie kein richtiger Bösewicht oder anderweitig namenhafter Charakter ist, sondern bloß ein NPC.

Okay und was hat Mindy angestellt? Wir geben euch einen Hinweis mit folgendem Meme:

"Dieser Pokémon-NPC hat so vielen Kindern Vertrauensprobleme gegeben."

Der Screenshot zeigt eine Szene aus Pokémon Diamant und Perl. Nachdem euch Mindy erklärt, dass sich manche Pokémon nur per Tausch weiterentwickeln, macht sie euch ein Angebot: Ihr gebt ihr ein Meditalis und sie gibt euch ein Alpollo, das sich in euren Händen dann zu einem Gengar weiterentwickeln sollte.

Doch das passiert nicht. Wer die Originalspiele oder seine Switch-Remakes gespielt hat, weiß, was daraufhin passiert. Mindy macht sich über euch lustig und erklärt hämisch, dass sie dem Alpollo etwas zum Halten gegeben hat. Wie es sich herausstellt, handelt es sich dabei um einen Ewigstein, damit sich das Pokémon nicht weiterentwickelt. Fies!

Wenn ihr die nette Dame selbst ein Mal treffen wollt, könnt ihr dies auch in den Remakes für die Switch tun:

Spieler wird zur echten Mindy

Das Meme wurde auf Twitter mit über 50.000 Likes belohnt und hat viele dazu gebracht, sich der Anti-Mindy-Community anzuschließen. Das Subreddit namens "FuckMindy" hat mittlerweile immerhin über 19.600 Mitglieder und scheint stetig zu wachsen.

Dort teilen Spieler und Spielerinnen die Reaktionen ihrer Verwandten und Bekannten auf den Betrug sowie weitere Memes. Kurios ist aber auch ein Fan, der sich der dunklen Seite angeschlossen hat und selbst zu Mindy geworden ist.

User Astral-Scribe erzählt in einem Post, dass er ein neues Spiel gestartet und sich Mindy genannt hat. Anschließend hat er sich viele Alpollos gefangen, sie alle mit einem Ewigstein ausgestattet und sie dann per Wundertausch an fremde Trainer weitergegeben. Man stirbt eben als Held oder lebt so lange, bis man selbst der Böse wird.

