Bevor es bald wieder "Schnapp' sie dir alle!" heißt, betritt erstmal der Gott des Krieges die Bühne und nimmt sie für sich ein. Aber auch Freunde von Fantasy-Taktik und Rollenspielen kommen diese Woche auf ihre Kosten.

Falls es wirklich noch niemand mitgeschnitten hat (LOL): God of War Ragnarök erscheint nächste Woche. "Bild: Sony"

Releases im November: An God of War Ragnarök kommt kaum jemand vorbei

Das Warten war lang, der Hype war groß und jetzt ist er endlich da: Kratos und sein Sohn Atreus erleben ihr nächstes großes Abenteuer auf PS4 und PS5! Aber ob die Vorfreude gerechtfertigt ist? Nun, lasst es uns so sagen: Werft einen Blick in unseren ausführlichen Test und freut euch mit uns auf das neue God of War!

God of War Ragnarök [PlayStation 5] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2022 08:27 Uhr

Doch damit nicht genug! Auch aus Japan kommt eine Interpretation der nordischen Mythologie. Mit Valkyrie Elysium setzt Square Enix eine altehrwürdige Reihe fort. Und selbst das ist noch nicht alles. Aber schaut euch lieber unsere Übersicht an.

Wie gewohnt haben wir für euch auch die Releases der Kalenderwoche 44 fein säuberlich in ein Video gepackt, komplett mit exakten Terminen und den zur Verfügung stehenden Plattformen. Viel Spaß beim Anschauen!

Na, ist für euch was dabei? Oder wartet ihr lieber noch auf das nächste Pokémon-Abenteuer, das auch schon große Schatten vorauswirft? Der Herbst bleibt spannend und wir halten euch regelmäßig auf dem Laufenden!