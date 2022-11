In unserer Bilderstrecke stellen wir euch 12 der besten Mittelalter-Games vor. (Quelle: Ubisoft / Microsoft Game Studios / Deep Silver)

Das Mittelalter ist eine Epoche, für die wir eine große Faszination hegen. Viele große Ereignisse fanden darin statt und noch mehr Mysterien umgeben es. Zum Glück gibt es eine ganze Reihe an tollen Spielen, die dem Mittelalter wieder Leben einhauchen. Wir stellen euch daher in unserer Bilderstrecke 12 der besten Mittelalter-Games vor.

Zur Definition:

Das Mittelalter bezeichnet den Zeitraum zwischen der Antike und der Neuzeit. Dies umfasst einen Rahmen von knapp 1.000 Jahren. Meist wird dafür die Zeit 500 bis 1500 nach Christus angegeben.

Die tatsächliche Einteilung, wann das Mittelalter begann und wann es endet, ist Definitionssache, da dies nicht auf jede Region gleichermaßen anzuwenden ist. So gilt das Renaissance-Italien des 15. Jahrhundert bereits als frühe Neuzeit, während im heutigen Deutschland noch finsterstes Mittelalter herrschte.

Damit es zu entsprechenden Kontroversen nicht kommt, haben wir lediglich Spiele ausgewählt, die inhaltlich eindeutig im Mittelalter zu verorten sind.

Da es eben in erster Linie um eine historische Epoche der Weltgeschichte geht, werdet ihr hier keine Spiele wiederfinden, die zwar mittelalterlich anmuten, in erster Linie aber dem Fantasy-Genre zugehörig sind. The Witcher 3 oder Skyrim, auch wenn es fantastische Spiele sind, haben wir ausgelassen.

Hinweis: Zugunsten der inhaltlichen Abwechslung haben wir uns übrigens dafür entschieden, nur ein Spiel pro Franchise in die Liste aufzunehmen.

Mehr als nur mittel, Alter! Das sind die besten Mittelalter-Games Bilderstrecke starten (13 Bilder)

Natürlich gibt es noch viele weitere tolle Games, die im Mittelalter spielen, aber auf unserer Liste nicht auftauchen. Irgendwo müssen wir nunmal einen Schlusspunkt setzen. Seid uns daher bitte nicht allzu böse, wenn ihr ein Spiel hier erwartet, es aber nicht gefunden habt.