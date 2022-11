Xbox Game Pass: So spart ihr zukünftig im Gaming-Abo

Das "Friends & Family"-Modell des Xbox Game Pass macht das Abo zum echten Schnäppchen. (Bild: Xbox, Getty Images/ AndreyPopov)

Der Xbox Game Pass testet aktuell das neue Familien-Modell mit Namen Friends & Family. Wann das Account-Sharing-Abo für Deutschland an den Start geht und wie viel ihr am Ende damit sparen könnt, verraten wir euch jetzt.

Xbox Game Pass: Wie viel wird Friends & Family kosten?

Nachdem die Gerüchte lange gekocht haben, macht es Microsoft offiziell: Das Account-Sharing-Abo "Friends & Family" wird kommen.

Die Testphase dafür läuft zurzeit in Irland und Kolumbien. Nachdem bereits bekannt war, dass sich bis zu fünf Mitglieder einen Account teilen können, rückt der Tech-Riese auch mit dem Preis raus.

Family & Friends kostet in Irland aktuell 21,99 Euro für den Xbox Game Pass Ultimate – also das größere der beiden Abo-Modelle. Es ist stark davon auszugehen, dass dieser Preis bei Einführung in Deutschland ähnlich sein wird.

Das bedeutet unter dem Strich: Wenn alle fünf Mitglieder zu gleichen Teilen ihren Accountzugang bezahlen, sind für den Einzelnen nur etwa 4,40 Euro fällig – statt der üblichen 12,99 Euro. Ein echter Kampfpreis! Gerade in Konkurrenz zu Sonys umgebauten PS-Plus-Abos ist das ein echtes Schnäppchen.

Das Sharing-Modell ein willkommenes Trostpflaster, schließlich hatte Phil Spencer schon angedeutet, dass der Game Pass insgesamt wohl auch nicht an einer Preiserhöhung vorbeikommen wird:

Wann kommt Friends & Family nach Deutschland? Microsoft macht keine genaue Zeitangabe, schreibt aber, dass weitere Länder und Regionen in den nächsten Monaten folgen könnten.

Ihr wollt jetzt schon durchstarten? Schaut euch den Xbox Game Pass Ultimate auf Amazon an:

Xbox Game Pass Ultimate | 1 Monate Mitgliedschaft | Xbox/Win 10 PC - Download Code Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2022 10:28 Uhr

Wie funktioniert das neue Abo-Modell genau? Es wird einen primären Account-Inhaber geben, der die Zahlungen vornimmt. Wenn ihr euren Account im Microsoft Store erst einmal in Friends & Family geändert habt, könnt ihr bis zu vier weitere Mitglieder aufnehmen. Diese müssen nicht zu eurem näheren Hausstand gehören, das "Friends" meint Microsoft wörtlich. Allerdings müssen alle Mitglieder in dem gleichen Land wie ihr wohnen.

Was gibt es noch zu beachten? Microsoft gibt auch einige Einschränkungen vor. Beispielsweise könnt ihr mit eurem Acccount immer nur Mitglied einer "Friends & Family"-Gruppe sein. Und auch ein Wechsel ist euch nur zweimal im Jahr gestattet.

Beim Wechsel von einem bestehenden Game-Pass-Modell in das neue "Friends & Family"-System werden eure verbliebenen Abo-Tage umgewandelt. Die genauen Tage könnt ihr dem ausführlichen Q&A auf der offiziellen Seite von Xbox entnehmen (Quelle: Xbox).

Ihr wollt euch einen genauen Überblick über alle Abo-Modelle von PlayStation, Nintendo und Co. verschaffen? Dann ist dieses Video das richtige für euch: