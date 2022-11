Netflix: Neues Stranger-Things-Game lässt euch als Vecna spielen – Fans rasten aus

In Stranger Things VR dürft ihr eine völlig unerwartete Sichtweise auf die Geschehnisse der Serie einnehmen. (Bildquelle: Netflix)

Nicht nur wagt Netflix einen weiteren Schritt in Richtung Videospielmarkt sowie Virtual Reality – auch sollt ihr in Stranger Things VR völlig die Seiten wechseln. Denn ihr übernehmt nicht etwa Elfi, sondern stattdessen Vecna.

Neues Stranger-Things-Spiel angekündigt – mit unerwartetem Twist

Netflix stiefelt zielgerichtet in den Videospielmarkt, und das nicht nur mit 27 kostenlos angebotenen Games, sondern jetzt auch mit einem von Netflix finanzierten Spiel zu Stranger Things. Stranger Things VR deutet im Titel schon an, was es ist: Ein VR-Spiel, das Ende 2023 auf allen großen VR-Plattformen erscheinen soll.

Einen ersten Trailer zu Stranger Things VR gibt es auch schon:

Netflix: Trailer zu Stranger Things VR

Was ihr von Stranger Things VR erwarten könnt: Ihr spielt Vecna im neuen Stranger-Things-Horrorabenteuer. Dabei durchstreift ihr wabbelig-gruselige Dimensionen, demonstriert eure Macht in der roten Leere und kreiert euer Hive-Bewusstsein. Eine eurer Fähigkeiten wird es dabei sein, Albträume in die Gedanken der Menschen von Hawkins zu setzen, sie zu manipulieren und letztendlich zu besiegen.

Hierbei sticht natürlich besonders heraus, dass ihr eben nicht gemeinsam mit Elfi und ihren Freunden gegen das Böse kämpft – denn ihr seid das Böse. Zudem bietet Stranger Things VR eine comichaften Grafik-Stil, den ihr auch im Trailer sehen könnt.

Entwickler von Stranger Things VR ist das kleine, aber hochgelobte VR-Studio Tender Claws. Bis jetzt hat das Studio stets völlig verrückte, innovative und faszinierende Spiele auf den Markt gebracht – wie etwa Tendar, ein AR-Handy-Spiel, bei dem ihr ein Haustier überall hin mitnehmen könnt, das sich von euren Emotionen ernährt. Ein weiteres interessantes Spiel des Studios ist The Under Presents, das auf Steam einzig fantastische Reviews bekommen hat: Hier erlebt ihr eine Mischung aus Multiplayer, Live-Theater und Singleplayer-VR-Spiel, die wohl recht einzigartig sein soll.

Kurz gesagt: Tender Claws ist ganz oben bei den guten VR-Studios, weswegen ihr Stranger Things VR im Auge behalten solltet – ganz besonders natürlich, falls ihr gern VR-Titel spielt.

Stranger Things VR erscheint Ende 2023 für alle großen VR-Plattformen. Welche genau das sein werden, ist noch nicht bekannt.