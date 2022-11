Doppelte XP in MW2: CoD-Entwickler knicken nach Fan-Aufschrei ein

Jetzt kommen alle Besitzer der Vault-Edition von CoD: Modern Warfare 2 in den Genuss von doppelten XP. (Bild: Activision)

Die Vault-Edition von Call of Duty: Modern Warfare 2 hatte für ordentlich Verwirrung bei den Spielenden gesorgt, denn nicht jeder Käufer hatte Anspruch auf Doppelte-XP-Tokens. Das störte die Spieler, welche sich wohl lauthals bei Infinity Ward beschwerten. Die reagieren nun und haben ein Geschenk für alle Besitzer der Edition im Gepäck.

Vault-Edition von Call of Duty: Modern Warfare 2 – wer kriegt doppelte XP?

Besondere Spiele-Editionen mit Zusatzinhalten gehören längst zum Standard beim Spiele-Kauf. So hatten auch Käufer der Vault-Edition von Call of Duty: Modern Warfare 2 von exklusiven Inhalten profitiert – unabhängig auf welcher Plattform. Doch ein Teil der Inhalte – die Double-XP-Tokens – waren nur für Spieler reserviert, die die Vault-Edition im Ingame-Store gekauft hatten.

Das war vielen Spielern im Vorfeld wohl nicht bewusst. Ihre Verwirrung und ihren Ärger darüber haben sie anscheinend direkt an Infinity Ward gerichtet. Denn der Entwickler berichtet jetzt dazu auf Twitter:

„Wir verstehen, dass es einige Verwirrung über eine exklusive Ingame-Store-Belohnung der Vault Edition gegeben hat“, heißt es in der Erklärung.

Entwickler lenkt ein und hat Geschenk als Entschädigung parat

Infinity Ward hat sich jetzt also dazu entschlossen, dass jeder Spieler, der eine Vault-Edition gekauft hat oder noch erwerben wird, Tokens für doppelte XP und doppelte Waffen-XP erhalten wird. Diese sind dann für zehn Stunden gültig.

Besitzt ihr die Vault-Edition also schon auf PlayStation, Xbox oder PC bereits, solltet ihr dringend euren Account checken, dort findet ihr die nachgereichten Tokens.

Denkt auch daran, diese Belohnungen zeitnah einzulösen, denn sie besitzen keine unbegrenzte Gültigkeit.

