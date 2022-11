God-of-War-Fan legt den härtesten Boss in 13 Sekunden

Sigrun, die Königin der Walküren ist selbst für Kratos ein zäher Gegner. (Bild: Sony)

Am 9. November 2022 erscheint mit God of War Ragnarök das nächste Abenteuer von Kratos. Vorher werden aber noch einige Rekorde im Vorgänger gebrochen. Dazu zählt unter anderem der irre schnelle Sieg über die Königin der Walküren.

Spieler besiegt Sigrun in Rekordzeit

God of War (2018) hat einige spektakuläre Boss-Kämpfe zu bieten! Als besonders schwerer Brocken gilt aber Sigrun, die Königin der Walküren. Nicht ohne Grund gibt es zahlreiche Guides und Lösungsansätze im Netz, um den optionalen Boss zu besiegen.

Die Mehrheit der Spieler hat aber vermutlich schon auf dem Weg zur Königin aufgegeben, denn immerhin müsst ihr im Vorfeld die anderen acht Walküren erlegen, nur dann erscheint Sigrun höchstpersönlich. Falls ihr dahingehend noch selbst Hilfe braucht, wir haben praktische Tipps für jede einzelne Walküre für euch am Start:

Aber zurück zu Sigrun und einem wahrlich beeindruckenden Clip! So gelang es dem Spieler Kaown die Königin der Walküren in blitzschnellen 13 Sekunden zu besiegen. Dreizehn Sekunden!

Den knackigen Clip dazu könnt ihr euch unter anderem auf Reddit ansehen:

Die User in den Kommentaren sind von dem Video schwer beeindruckt! So schreiben viele, dass sie Sigrun entweder gar nicht oder erst nach unzähligen Stunden besiegen konnten. Da stellt sich natürlich die Frage: Wie hat Kaown das so schnell geschafft?

Neuer Weltrekord oder unglaublicher Fake?

Nicht wenige Reddit-User zweifeln daher die Echtheit des Videos an, während andere darauf verweisen, dass der derzeitige Weltrekord bei 10 Sekunden liegt. Hier soll allerdings ein Cheat zum Einsatz gekommen sein.

So oder so. Das Video sorgt für reichlich Gesprächsstoff und ist ohne Frage ein echter Hingucker.

