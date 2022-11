WoW: Sturer Zwerg schafft das Unmögliche und erhält Lob eines wahren Meisters

WoW-Spieler Vennbrew besiegt als erster Rygelon im Alleingang. (Bild: Blizzard)

Einen Raidboss in World of Warcraft alleine zu besiegen ist meistens nach ein bis zwei Erweiterungen kein Problem. Sich dem aktuellen Raid-Content alleine zu stellen, ist allerdings fast unmöglich. Aber eben nur fast. Mit der Sturheit eines Zwerges gelang es einem Spieler Rygelon alleine zu besiegen und bekam dafür sogar das Lob vom Meister des Unmöglichen selbst.

WoW: Sturer Zwerg besiegt in Raidboss in 5 Stunden solo

In nur wenigen Wochen startet mit Dragonflight die nächste Erweiterung von World of Warcraft. Der übliche Prepatch brachte bereits einige neue Features ins Spiel, so auch das neue Talentsystem, in dem ihr wieder klassisch Punkte in einem Talentbaum verteilen dürft. Die neuen Talente sind ein Grund, warum es dem Spieler Vennbrew als Erstem auf der Welt gelang, den Boss Rygelon aus dem Raid „Mausoleum der Ersten“ im Alleingang zu bezwingen. Der ganze Kampf dauerte stolze fünf Stunden.

Da ihr vermutlich keine fünf Stunden erübrigen könnt, hat Vennbrew ein etwa zehnminütiges Video des Kampfes hochgeladen:

Wohl gemerkt sind die fünf Stunden der Versuch, bei dem es geklappt hat. In einem Interview mit raider.io erklärte er, dass er nach drei Monaten Planung etwa 90 Versuche brauchte, die gerne zwischen einer bis zweieinhalb Stunden dauerten. Er probierte es zunächst mit einem Todesritter, doch war am Ende ein Zwergen-Mönch (Braumeister) der Schlüssel zum Erfolg. (Quelle: raider.io).

Glückwünsche von Rextroy

Der Name Rextroy dürfte dem einen oder anderen WoW-Spieler bekannt sein. Er ist berühmt dafür, Spielmechaniken auf ungeahnte Weise zu nutzen und Exploits zu finden. In WoW ist er quasi der Meister des Unmöglichen und, so Vennbrew im Interview, eine Inspiration für ihn gewesen.

Rextroy ist bekannt für seine verrückten Solo-Boss-Kills:

Unter dem YouTube-Video beglückwünschte Rextroy Vennbrew sogar und freut sich, dass noch jemand nach so unkonventionellen WoW-Strategien sucht. Theoretisch hat Rextroy Rygelon sogar selbst schon besiegt. (Quelle: YouTube). Es gelang ihm sogar mit einem einzigen Schlag, allerdings benutze er einen Exploit, so richtig zählt sein Versuch also nicht.