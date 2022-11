Pokémon: Die heißesten Charaktere von der 1. bis zur 9. Gen

Pokémon hat so einige Charaktere zu bieten, für die Fans schwärmen. (Bildquelle: The Pokémon Company)

Wie in so ziemlich jeder beliebten Videospielreihe gibt es auch in Pokémon Charaktere, die es den Spielenden angetan haben. Wir fassen euch die begehrtesten Trainer und Trainerinnen in einer Bilderstrecke zusammen.

Die 15 beliebtesten Pokémon-Hotties

Pokémon kann auch sexy – wobei dieser Part mehr aus der Community kommt als von Game Freak selbst. Fest steht aber: Die Fans haben eindeutig ihre Lieblinge.

Nach eingehender Recherche ist es uns gelungen, die 15 heißesten Pokémon-Charaktere ausfindig zu machen, also die Charaktere, für die die Fans online am meisten schwärmen. Natürlich haben wir Pokémon und minderjährige Charaktere ausgeschlossen.

Also, viel Spaß beim Durchklicken! Stimmt ihr der Liste zu oder fehlt für euch noch jemand?