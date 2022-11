Modern Warfare 2: Leak bringt das totale CoD-Chaos zurück

Feiern die Maps Shipment und Shoot House ein Comeback? (Bild: Activision)

Wer in Call of Duty gerne Granaten wirft, der hat womöglich Grund zur Freunde! Laut einem Leak ergänzt Activision den Shooter Modern Warfare 2 um die beiden Maps Shoot House und Shipment. Wir erklären euch, warum sich die Vorfreude bei einigen CoD-Fans in Grenzen hält.

Shipment und Shoot House kehren zurück

Mit dem Release von Call of Duty: Warzone 2.0 startet auch die erste Season für Modern Warfare 2. Dazu passend will Publisher Activision laut mehreren Leaks zwei populäre Maps in das Spiel integrieren. Die Rede ist von Shoot House und Shipment.

Die beiden Klassiker sind unter CoD-Fans ein beliebtes Thema, besonders da Shipment als reiner Clusterfuck gilt. Die kleinste Map der CoD-Geschichte ist berühmt-berüchtigt für ihr chaotisches Gameplay, welches aus Granaten, Raketen und Schrotflinten besteht.

Shipment ist extrem klein und wird schnell super chaotisch. (Bild: Activision)

Kein Wunder, denn immerhin ist die Container-Map gefühlt so groß wie eine 2-Zimmer-Wohnung.

Der perfekte Spielplatz um seine Waffen schnell zu leveln, da selbst blutige Anfänger auf dieser Karte ohne Probleme 20 Kills und mehr schaffen.

Nicht jeder CoD-Fan liebt Shipment

Aus diesem Grund ist aber auch nicht jeder Spieler über diese Meldung erfreut. Für viele CoD-Fans ist Shipment einfach zu viel des Guten. Entsprechend finden sich auf Twitter auch zahlreiche negative Kommentare und Reaktionen.

Stellenweise wird auch kritisiert, dass Activision (mal wieder) alten Content recycelt anstatt neue Maps zu entwerfen. Tatsächlich war Shipment bereits in Call of Duty: Vanguard (2021) und auch Call of Duty: Modern Warfare (2019) vertreten.

Insofern kann man aber auch davon ausgehen, dass der Leak sich bewahrheitet und die beiden Maps Mitte beziehungsweise Ende November 2022 in Modern Warfare 2 vertreten sein werden.

Das ist allerdings auch bitter notwendig, denn bereits vor dem offiziellen Release wurde die Map Valderas Museum aufgrund von Rechte-Problemen aus dem Spiel entfernt. Und auch der Karte Breenbergh Hotel droht aktuell ein ähnliches Schicksal.