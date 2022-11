God of War, Assassin’s Creed & mehr: 7 furchtbare Eltern in Videospielen

Diese 7 Gaming-Eltern hätten wirklich keine Kinder bekommen sollen. (Bildquelle: Sony Interactive Entertainment)

Charaktere in Videospielen wie God of War und Assassin’s Creed: Odyssey haben oft übernatürliche Fähigkeiten, geben dabei allerdings lausige Väter und Mütter ab. Wir zeigen euch in unserer Bilderstrecke 7 furchtbare Eltern in Spielen, die niemals hätten Kinder zeugen sollen.

God of War, Assassin’s Creed & mehr: 7 furchtbare Eltern in Games

Kinder großzuziehen ist eine Herausforderung, die so manche Eltern an ihre Grenzen treibt. Dies gilt fürs reale Leben ebenso wie für Videospielcharaktere, die oft sogar noch deutlich weniger dazu geeignet sind, auf ihren Nachwuchs aufzupassen – obwohl viele von ihnen über beachtliche Fähigkeiten außerhalb der Kindererziehung verfügen.

In der Bilderstrecke am Ende dieses Artikels zeigen wir euch 7 Eltern in Videospielen, die in ihrer Rolle als Eltern kläglich versagt haben.

Von Kratos bis zu Handsome Jack: Eltern sein ist gar nicht leicht

Ob in der göttlichen Tragödie von God of War, in dem überdrehten Gemetzel von Borderlands 2 oder im Sci-Fi-Kosmos von Mass Effect – immer wieder fällt in Videospielen auf, dass sowohl Helden als auch Bösewichter eine schwierige Beziehung zu ihren Sprösslingen pflegen.

Die Herangehensweisen sind dabei von Charakter zu Charakter unterschiedlich, manche versuchen ihr Bestes, während Andere von vornherein wenig Interesse an ihrem Nachwuchs zeigen oder ihm sogar offenkundig feindselig gegenüberstehen. Das Ergebnis jedoch ist oft nur allzu ähnlich: Die strapazierten Bindungen zwischen den Gaming-Eltern und ihren Kindern enden in Gewalt und auffallend häufig in (versuchtem) Mord. Wir haben deswegen 7 der schlechtesten Eltern in Videospielen zusammengetragen und zeigen sie euch hier in der Bilderstrecke:

Kratos & Co: 7 furchtbare Eltern in Games Bilderstrecke starten (8 Bilder)

Fairerweise muss jedoch auch gesagt werden, dass es in Videospielen nicht immer nur an den Eltern liegt – manche Gaming-Kinder sind ganz von sich aus einfach unerträglich. Wenn ihr dafür Beweise braucht, findet ihr sie in unserer Bilderstrecke mit den 9 nervigsten Bälgern der Videospielgeschichte: