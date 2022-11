Xbox-Tipp: Mittelalter-Fans feiern brandneues Strategie-RPG

Xbox-Tipp: Strategie-RPG kommt bei Mittelalter-Fans gut an. (Bildquelle: TaleWorlds Entertainment)

Ein brandneuer Strategie-Hit erobert die Xbox-Community im Sturm. Das Mittelalter-Spiel verbindet große Schlachten mit RPG-Elementen und trifft damit genau ins Schwarze, wie die Bewertungen der Fans zeigen.

Die Xbox-Charts haben mit Mount & Blade 2: Bannerlord einen neuen Senkrechtstarter zu verzeichnen. Das Mittealter-Spiel verbindet Strategie- mit RPG-Elementen – dieser Mix kommt bei der Community offensichtlich ziemlich gut an.

Mount & Blade 2: Bannerlord – Strategie-RPG legt Traumstart hin

Das Mittelalter-Strategie-Spiel Mount & Blade 2: Bannerlord ist am 25. Oktober erschienen und hat sich seitdem in den Xbox-Charts zu einem echten Geheimtipp entwickelt. Ihr könnt darin euren eigenen Charakter entwerfen und euch mithilfe von Diplomatie, Betrügereien und Handel zu einem mächtigen Protagonisten aufschwingen, um in einem Bürgerkrieg gegen andere Königreiche zu kämpfen.

Schaut euch hier den Trailer zu Mount & Blade 2: Bannerlord an:

Mount & Blade 2: Bannerlord | Erscheint bald im Early Access von Steam

Das Echtzeit-Gameplay verbindet dabei strategische Augenblicke wie epische Ritterschlachten zwischen großen Armeen ebenso wie Action-RPG-Momente, während denen ihr nur euren eigenen Charakter steuert. Auf diese Weise könnt ihr in den Kampf um den Kontinent Calradia eingreifen und den Sieg davontragen.

Xbox-Chart-Hits: FIFA 23, CoD: Modern Warfare 2 & mehr

Mount & Blade 2: Bannerlord hat sich kurz nach dem Release den siebten Platz in den Xbox-Charts geschnappt – und kann sich über äußerst positive Bewertungen freuen. 76 Prozent der Gamer vergeben für das Strategie-RPG fünf von fünf Sternen.

Vor dem Mittelalter-Spiel landen in den Charts fast nur noch Blockbuster wie FIFA 23, Call of Duty: Modern Warfare 2 sowie die Rockstar-Hits Red Dead Redemption 2 und GTA 5. Als Ausnahme schleicht sich außerdem noch Wobbly Life auf Platz 5, das sich in den Xbox-Charts bereits seit Monaten als echter Überraschungs-Hit etabliert hat.

