CoD: Modern Warfare 2 – Fans wundern sich über Riesen-Nachteil von Ghost-Perk

Der Ghost-Perk in Call of Duty: Modern Warfare 2 hat einen großen Nachteil. (Bildquelle: Activision)

Ist das ein Bug oder etwa Absicht? Fans von Call of Duty: Modern Warfare 2 rätseln derzeit über einen gigantischen Nachteil des Ghost-Perks. Anstatt dadurch unsichtbar zu werden, tauchen Spieler weiterhin auf der Mini-Map auf, was in der Community für Verwirrung und Frust sorgt.

Die Call-of-Duty-Community rätselt aktuell über einen merkwürdigen Nachteil des Ghost-Perks. Eigentlich sollten Spieler mit dem Perk quasi unsichtbar werden, doch auf der Mini-Map können sich Spieler dennoch nicht verstecken, was in der Community zu Verwirrung führt.

Call of Duty: Modern Warfare 2 – Probleme mit Ghost-Perk

Der Ghost-Perk in Call of Duty: Modern Warfare 2 soll euch eigentlich vom Radar löschen und auch für UAV-Drohnen unauffindbar machen. Spieler berichten jedoch davon, dass sie mit dem Perk beim Abfeuern von selbst schallgedämpften Waffen auf der Mini-Map anderer auftauchen. Dies wird im folgenden Video, das Twitter-User JackFrags gepostet hat, klar deutlich.

Das Video zeigt, wie ein Spieler nach Aktivierung des Ghost-Perks beim Abfeuern seiner Waffe auf der Mini-Map angezeigt wird und nach einer Weile wieder verschwindet. Der Twitter-User und bekannte YouTuber stellt die Frage, ob dies von Entwickler Infinity Ward so gedacht war oder hier ein Glitch vorliegt.

Bug oder Absicht? CoD-Community ist sich nicht klar

Die Kommentatoren unter dem Post sind sich nicht hunderprozentig einig darüber, ob es sich bei der Einschränkung des Ghost-Perks um Absicht handelt oder nicht – auch wenn die Mehrheit einen Bug vermutet, der hoffentlich bald gefixt werden sollte.

„Den gleichen Bug gab es auch früh in Vanguard mit Subsonic-Munition. Ich bezweifle, dass das gewollt ist.“ ( Twitter-User Xclusive Ace )

) „Also das ist, warum Leute immer gewusst haben, wo ich war – selbst mit Schalldämpfer & Ghost. Ich hoffe echt, dass das nicht absichtlich ist.“ ( Twitter-User J Of TreAndJ )

) „Ich denke es ist wegen des Realismus beabsichtigt, aber es ist nicht wirklich fair für einen Arcade-Shooter.“(Twitter-User Eon's Thoughts)

