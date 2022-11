Mehr Horror für Nintendo Switch: Freut euch auf 2 geniale Games

Horror auf der Switch: Bald gibt's neues Futter. (Bildquelle: GIGA, Daniel Mullins Games)

Horror-Fans aufgepasst: Bald könnt ihr zwei absolute Geheimtipps des Genres auch auf eurer Nintendo Switch spielen – ihr habt also keine Ausreden mehr, diese beiden Spiele nicht nachzuholen, falls ihr sie noch nicht kennt.

Horror-Geheimtipps für Nintendo Switch

Im Rahmen des Nintendo Indie World Showcase wurden wieder viele Spiele kleinerer Entwicklerteams angekündigt, die sich in den kommenden Monaten ihren Weg auf die Switch bahnen. Darunter befinden sich auch zwei Indieperlen, auf die Horror-Fans nicht verzichten sollten.

Inscryption

Ein blutiger Mix aus Deckbuilding und Roguelike, der nach und nach seinen wahren Horror entfesselt: so könnte man Inscryption beschreiben. Ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen: Das Spiel überrascht euch mit seinen dunklen Wendungen und wird so ziemlich jedem Horror-Fan liefern, was man sich vom Genre nur wünschen kann.

Am 1. Dezember 2022 soll es eine Portierung für die Nintendo Switch erhalten. In den Trailer könnt ihr hier reinschauen:

Inscryption: Nintendo Switch Ankündigungstrailer

World of Horror

Schaut dabei zu, wie die Welt langsam im Chaos versinkt. Werdet Zeugen unerklärlicher Ereignisse, die genauso gut aus Werken von H.P. Lovecraft oder Junji Ito stammen könnten, und stellt euch dem Horror.

Vom Gameplay her erwartet euch ein Roguelite mit rundenbasierten Kämpfen, bei dem eure Entscheidungen den Lauf der Geschichte beeinflussen. World of Horror soll im Sommer 2023 für die Nintendo Switch erscheinen.

Schaut euch den Trailer gleich hier an:

World of Horror: Nintendo Switch Ankündigungstrailer

Das war euch noch nicht genug? Dann haben wir hier ein paar weitere Horror-Tipps für die Switch, die bereits erhältlich sind:

Weitere Highlights des Indie World Showcase

Wer neben all dem Horror auch mal etwas anderes spielen möchte, der wird bei den vielen anderen Ankündigungen fündig. Nennenswert ist zum Beispiel das pixelige Adventure Goodbye World.

Das niedliche Spiel handelt von zwei Spielentwicklerinnen und ihren alltäglichen Schwierigkeiten. Goodbye World soll noch im November 2022 erscheinen.

Ein weiteres Highlight der Präsentation ist Aka. Hier spielt ihr einen Roten Panda und erkundet eine kleine offene Welt, gärtnert, craftet, kümmert euch um Baby-Drachen und versucht eurer Vergangenheit zu entkommen.

Erscheinen soll Aka am 15. Dezember 2022.