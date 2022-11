Modern Warfare 2: Das Ende erinnert an den dunkelsten CoD-Moment

Die letzte Szene von Modern Warfare 2 schockiert CoD-Fans! (Bild: Activision)

Die Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare 2 sorgt im Netz für reichlich Gesprächsstoff. Schuld daran ist das Ende und zwei kleine Worte. Wir erklären euch, warum die letzte Szene für so viel Aufsehen sorgt.

Das Ende von Modern Warfare 2

Bevor wir richtig in die Thematik einsteigen, ein kleiner Spoiler-Hinweis: In diesem Artikel behandeln wir explizit die letzte Szene aus der Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare 2. Falls ihr also nicht gespoilert werden wollt, dann solltet ihr besser nicht weiterlesen.

Am Ende der Kampagne erwartet alte CoD-Hasen ein echter Gänsehaut-Moment. Denn während wir dabei zusehen, wie ein Terrorist in einem Flugzeug eine Waffe zusammenbastelt, erhält der besagte Bösewicht eine kurze SMS. Der knappe, aber prägnante Inhalt: No Russian.

Diese beiden Worte sind in der CoD-Community vergleichbar mit einem Paukenschlag, immerhin ist das der Name der wohl berüchtigtsten Call-of-Duty-Mission aller Zeiten. Im Original-Spiel, also Modern Warfare 2 aus dem Jahr 2009, begleitet der Spieler als Undercover-Agent eine Terror-Gruppe bei einem Amoklauf am Flughafen.

Diese CoD-Mission hat alles verändert

In der internationalen Version ist es dabei sogar möglich auf die Menschenmenge zu schießen. Die Mission, die den Namen „No Russian“ trägt, sorgte für eine weltweite Debatte über Gewalt in Videospielen. Fans und Kritiker der Reihe diskutieren seitdem über die Mission und hinterfragen ihre Umsetzung und Notwendigkeit innerhalb der Story.

Ironischerweise bot Entwickler Infinity Ward sogar selbst an, die Mission im Spiel zu überspringen.

Aber gerade wegen ihrer schonungslosen Darstellung und der beispiellosen Grausamkeit ist „No Russian“ die wohl einprägsamste Mission in der gesamten Call-of-Duty-Geschichte.

Die Nachwirkungen sind auch 13 Jahre später immer noch sichtbar, zum Beispiel in den Gesichtern von zahllosen Streamern, die auf das Ende vom neuen Modern Warfare 2 teilweise geschockt reagieren: