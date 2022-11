Call of Duty: Warzone wird umbenannt – ist das der erste Sargnagel?

Call of Duty: Warzone verliert mehrere Inhalte. Ein schlechtes Omen? (Bild: Activision)

Am 16. November 2022 erscheint mit Call of Duty: Warzone 2.0 das nächste große Battle Royale! Die Frage ist nur: Was passiert dann eigentlich mit Warzone? Wir verraten euch, wie es für den Vorgänger weitergeht und warum Fans bereits an das baldige Ende glauben.

Aus Warzone 1 wird Warzone Caldera

Die Hochphase der Battle-Royale-Shooter ist zwar mittlerweile vorbei, aber dennoch schickt Publisher Activision am 16. November 2022 mit Call of Duty: Warzone 2.0 einen vielversprechenden neuen Kandidaten ins Rennen.

Der Vorgänger, also Call of Duty: Warzone, läuft parallel weiter – wird aber um viele Inhalte erleichtert. Die größte Änderung betrifft aber den Namen. Aus Call of Duty: Warzone wird zukünftig Call of Duty: Warzone Caldera. Dies verkündete Activision in einem umfangreichen Blog-Post.

Die Namensänderung gibt aber auch die neue Richtung vor! So wird sich das Original voll und ganz auf die Map Caldera konzentrieren. Die kleineren Maps Rebirth Island und Fortune’s Keep werden indessen aus dem Shooter entfernt.

Für viele CoD-Fans ist das ein handfester Skandal, da Caldera nie besonders gut ankam und Rebirth Island der einzige Grund war Warzone zu spielen. Entsprechend fallen auch die Reaktionen auf Twitter aus:

„Rebirth Island zu entfernen garantiert, dass das Game stirbt!“

„Wer spielt bitte Caldera? Rebirth Island hat das Spiel am Leben gehalten.“

„So eine Enttäuschung! Werdet lieber Caldera los ...“

Auch der obligatorische Ruf nach Community-Liebling Verdansk ist in den Kommentaren mehrfach zu lesen. Aber vielleicht steckt hinter dieser Entscheidung ja auch pure Berechnung seitens Activision.

Ist Call of Duty: Warzone damit am Ende?

In Fan-Kreisen wird bereits seit der Ankündigung von Warzone 2.0 vermutet, dass der Publisher das Original langsam aber sicher sterben lässt. Warum sollte das Unternehmen auch zwei Battle-Royale-Shooter parallel nebeneinander laufen lassen?

Allein die Tatsache das Warzone 2.0 existiert, lässt die Vermutung zu, dass das Original nicht mehr lukrativ genug war. Es bleibt also abzuwarten, ob Call of Duty: Warzone Caldera die kommenden Monate übersteht oder ob der Publisher 2023 den Stecker zieht.