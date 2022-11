God of War Ragnarök: Ist das Action-Abenteuer besser als Elden Ring?

Ob Kratos leichtes Spiel mit den Elden-Ring-Bossen hätte? (Bild: Sony & Bandai Namco)

Die internationale Presse überschüttet God of War Ragnarök mit Traum-Wertungen! Steht damit das Spiel des Jahres bereits fest? Nicht ganz! Denn auch anderes Spiel wurde 2022 in den höchsten Tönen gelobt: Elden Ring.

Kampf der Giganten: God of War vs. Elden Ring

Mit God of War Ragnarök lässt es Sony in diesem Winter ordentlich krachen! Das kolossale Abenteuer von Götter-Schlächter Kratos wird mit absoluter Sicherheit ein Millionen-Erfolg. Dafür sprechen auch die zahlreichen Top-Wertungen der internationalen Fachpresse.

Auf Webseiten wie dem Review-Aggregator Metacritic hält God of War Ragnarök derzeit einen beeindruckenden Score von 94 Prozent und befindet sich damit auf Platz 2 der besten PS5-Spiele aller Zeiten.

Beide Spiele erhalten Top-Wertungen! Aber welches ist besser? (Bild: Metacritic)

Aber Moment! Welches Spiel ist denn auf Platz 1? Die Antwort lautet Elden Ring, welches ebenfalls in diesem Jahr erschien. Das knackige Rollenspiel von Entwickler FromSoftware wurde kurz nach seinem Release als das beste Spiel des Jahres betitelt.

Und das ist auch der Grund für diesen Artikel, denn im Netz ist nun ein Kampf zwischen den Fans der beiden Spiele ausgebrochen. Es geht um nichts geringeres als die Frage, welches Spiel in diesem Jahr die Game Awards dominieren wird?!

Objektiv betrachtet lassen sich die beiden Spiele natürlich nur bedingt miteinander vergleichen, denn immerhin ist God of War Ragnarök ein cinematisches Action-Abenteuer, welches sich vor allem auf seine Geschichte konzentriert.

Bei den Game Awards 2022 entscheidet sich alles

Während Elden Ring vor allem von seiner Open World und der völligen Freiheit lebt, was Gameplay und Möglichkeiten angeht. Die Story ist bei dem Souls-Spiel eher zweitranging. Aber nun gut, im Internet sind Äpfel- und Birnen-Vergleiche ja nichts ungewöhnliches.

Auf Reddit sind jedenfalls die unterschiedlichsten Meinungen vertreten. Die Mehrheit ist sich aber sicher das Elden Ring den Award für das beste Spiel des Jahres holt, während God of War Ragnarök vor allem in den narrativen Bereichen, also Handlung und Charaktere gewinnen wird.

Gewissheit haben wir erst am 8. Dezember 2022, denn dann finden die Game Awards in Los Angeles statt.