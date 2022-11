Bitte, BioWare! Mass Effect 5 darf Andromeda nicht vergessen

Es steckt so viel Potenzial in Andromeda. (Bild: EA)

Mit Mass Effect 5 (oder welcher Name auch immer das nächste Abenteuer tragen wird) kehrt BioWare zurück zur Milchstraße und führt die Geschichte nach der ursprünglichen Trilogie for – zumindest laut den Teasern. Ich freue mich zwar darauf, auf bekannte Gesichter zu treffen und herauszufinden, welche Abenteuer mich nach dem Krieg mit den Reapern erwarten, aber gleichzeitig wünsche ich mir, dass BioWare Andromeda dabei nicht vergisst. - Ein Kommentar.

Wir erinnern uns vermutlich alle an die vielen Bugs und Glitches, die Mass Effect: Andromedas erfolgreichen Launch einen Strich durch die Rechnung machten. Trotz eines schwierigen Starts entpuppte sich Ryders Reise in eine völlig neue Galaxie für mich als interessanter Neustart und spannendes Erlebnis. Es gibt auch eine Theorie, wie BioWare beide Galaxien verbinden könnte – und womöglich auch tut.

Mass Effect: Andromeda verdient etwas Besseres

Andromeda stand zum Release 2017 in keinem guten Licht da: Das Action-Adventure war nämlich ein technisches Debakel, einige schräge Gesichts- und Bewegungsanimationen sind auch nach den vielen Patches nicht verschwunden. BioWares Plan von einem frischen Start für die Sci-Fi-Reihe ging nicht auf. Leider hatte Andromeda nicht nur technische Probleme: Die erkundbaren Planeten wirkten überwiegend leer und viele repetitive Sammelaufgaben dämpften den Spielspaß.

Doch auf der anderen Seite erzählt Andromeda eine gänzlich neue Geschichte, die ihre Stärken hat. Vor allem haben mich die neuen Kulturen und Spezies erneut in ihren Bann ziehen können. Die Bedrohung durch die Kett hätte in DLCs das Potenzial gehabt, die Story von Andromeda sinnvoll zu erweitern, aber dazu kam es nie.

Da Mass Effect 5 wieder in der Milchstraße spielt, die Ereignisse in Andromeda allerdings 600 Jahre später stattfinden, stellt sich nun die Frage, wie sich die Geschichten beider Galaxien verbinden lassen. Denn eines scheint sicher: In Mass Effect 5 werden beide Galaxien in irgendeiner Form eine Rolle spielen. Das hat Project Director Michael Gamble mehrfach auf Twitter angedeutet.

Mass Effect 5 vereint Milchstraße und Andromeda – und zwar so:

Der erste Teaser-Trailer hat einige spannende Details gezeigt. Wie Michael Gamble zugab, hat man bewusst zwei Galaxien zu Beginn gezeigt. Doch das ist nicht alles. Zum Schluss taucht ein bekanntes Gesicht auf, und zwar Liara. Sie ist seit dem ersten Teil dabei, somit ein Mass-Effect-Urgestein, und spielt auch im kommenden Ableger wohl eine relevante Rolle – vielleicht sogar die Hauptrolle?

Das wäre zumindest eine Theorie. Schließlich können Asari über 1.000 Jahre alt werden, bedeutet: Liara wäre am Leben, als Ryders Crew Andromeda erreicht. Nur stellt sich da die Frage: Wie finden beide Universen zusammen? Die Reise nach Andromeda dauert eben mehrere Jahrhunderte und Mass Effect 5 bleibt höchstwahrscheinlich in der Milchstraße.

Eine Antwort findet sich vielleicht in einem anderen Teaser:

Dazu der folgende dekodierte Text: „Exakt. Der Rat wird außer sich sein. Obwohl sie inzwischen wissen sollten, dass man den menschlichen Widerstandsgeist nicht unterschätzen darf.“

Im Bild zu sehen ist ein völlig neues Massenportal. Diese werden für die Reise durch die Galaxis genutzt … oder gar Galaxien? Womöglich baut man komplett neue Portale, die die Verbindung zwischen Galaxien ermöglichen können. Dass dieser technologische Fortschritt nicht von heute auf morgen passieren kann, ist klar. Insbesondere nicht nach dem Reaper-Angriff. Ein solcher Bau dauert vielleicht … 600 Jahre? Wenn an dieser Theorie etwas dran ist, bringt BioWare tatsächlich beide Galaxien zusammen.

Das könnte für ein ziemlich cooles Szenario sorgen. Da die Reaper keine Gefahr mehr sind, braucht es einen neuen Antagonisten: Ich denke da an die Kett aus Andromeda, die über die Massenportale in die Milchstraße gelangen könnten. Das wäre was!

Vielleicht aber auch kein Andromeda in Mass Effect 5

Es könnte aber auch sein, dass Andromeda nur eine untergeordnete Rolle spielt. Denn das Teaser-Bild könnte auch den Wiederaufbau der kaputten Massenportale aus dem „Roten Ende“ von Mass Effect 3 bedeuten. Darin werden alle Reaper zerstört und eine kurze Szene nach dem Abspann deutet an, dass Commander Shepard lebt.

Es ist also gut möglich, dass BioWare hier ansetzt und die Geschichte der Normandy-2-Crew ohne großen Zeitsprung fortsetzt. Der dekodierte Code kündigt einen Konflikt zwischen Menschen und dem Rat an. Womöglich aus dem Grund, dass Commander Shepard das gesamte synthetische Leben ausgelöscht hat.

Passend dazu: Ein anderes Teaser-Bild zeigt eine Crew vor einem toten Geth.

Auch wenn das ziemlich spannend klingen mag, wäre es zu schade, Andromeda links liegen zu lassen. Ich hoffe sehr, dass Michael Gambles Worte bedeuten, dass Mass Effect 5 mit Andromeda mehr macht als nur ein paar Erwähnungen und Anspielungen.