Skyrim: Spieler blamiert sich wegen lustigen Bugs

Ein Magier wird mitten im Kampf von einem Bug geplagt. (Bildquelle: Bethesda / Pixabay)

Auch 11 Jahre nach Release finden Spieler in Skyrim die verrücktesten Bugs. Dieses Mal passiert einem Magier mitten im Kampf das Unmögliche – seine Kräfte lassen nach.

Skyrim-Magier greift doch lieber zum Schwert

Der Reddit-User TheZealousWatcher teilt ein Video, in dem er gerade eine der vielen Draugr-Ruinen in The Elder Scrolls 5: Skryim erkundet. Im Inneren des Grabes stößt er auf einen der ahnungslosen Untoten und beschließt, ihm den Garaus zu machen. Das Spiel hat jedoch andere Pläne.

Während sich der Draugr langsam aus seiner ewigen Ruhestätte erhebt, setzt der Spieler zu einer Feuerattacke an. Statt den Feind jedoch zu verbrennen, sind nur ein paar nutzlose Soundeffekte zu hören. Auch der zweite Versuch endet in peinlichem Schweigen, als der Magier mit erhobener Hand vor ihm steht und vergeblich auf seinen Zauber wartet. Zumindest zeigt das Monster diesmal Mitleid und tut immerhin so, als wäre es getroffen worden.

Skyrim hat immer noch Bugs

Schlussendlich greift der glücklose Zauberer zu konventionellen Mitteln. Mit einem gezielten Schwerthieb bereitet er dem Draugr doch noch ein Ende. Als er sich umdreht bemerkt er, dass ein weiterer Gegner bereits auf ihn wartet. Er hat das ganze peinliche Schauspiel mitangesehen.

Es wird kaum einen Skyrim-Spieler geben, der noch nie eine verbuggte Killanimation gesehen hat. Auch nach zehn Jahren scheint dieser Fehler nie behoben worden zu sein. Es ist jedoch extrem selten, dass er zweimal direkt hintereinander auftritt.

Die Killcam in Skyrim sorgt immer wieder für witzige Situationen. Ein Bogenschütze zeigt beispielsweise, dass er einfach zu gut ist, um vorbeizuschießen.

The Elder Scrolls V: Skyrim (Anniversary Edition) - [PlayStation 4] | kostenloses Upgrade auf PlaySt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2022 01:42 Uhr

13 Meisterwerke, die ihr im Leben unbedingt spielen solltet Abonniere uns

auf YouTube

Ein Skyrim-Spieler versucht seinen Gegner mit Magie auszuschalten und versagt kläglich. Was ist der verrückteste Bug, den ihr jemals in dem Rollenspiel gesehen habt? Besucht gerne unsere Facebook-Seite und schreibt es uns dort in die Kommentare!