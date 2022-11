FIFA Ultimate Team: Heimlicher Pakt zwischen Spielern sorgt für Stress

FIFA Ultimate Team: Community streitet sich über heimlichen Pakt. (Bildquelle: EA)

Die FUT-Community ärgert sich über eine heimliche Abmachung, die von vielen Spielern ungenügend oder überhaupt nicht umgesetzt wird – dabei sollte sie eigentlich dabei helfen, leichter an begehrte Kartenpacks zu kommen. Doch manche Fans haben für ihre Verweigerung gute Gründe.

Die FIFA-23-Community diskutiert darüber, wie sich Spieler bei FUT-Friendlies verhalten sollten. Bereits seit Jahren existiert in dem Modus eine ungeschriebene Vereinbarung, dass das erste Tor das Spiel entscheidet und derjenige, der es kassiert, freiwillig aufgibt. Auf diese Weise können Challenges für Spielerpacks und andere Items schneller erfüllt werden. Doch nicht alle Spieler halten sich an den Pakt.

FIFA 23: Heimlicher Pakt sorgt für Frust

Auf Reddit diskutieren FIFA-Spieler über die inoffizielle Regel in FUT-Freundschaftsspielen. Ausschlaggebend dafür ist ein Screenshot, den User WaelElbaz geteilt hat. Er zeigt, wie er gegen einen anderen Club mit dem Namen „first goal win“ spielt, doch obwohl er in Führung gegangen ist, hält sich der andere Spieler offensichtlich nicht an seinen eigenen Namen.

WaelElbaz beschwert sich in seinem Post darüber, wie die Spieler in den FUT-Freundschaftsspielen vorgehen. Zwar fordern sie die Golden-Goal-Regel ein, doch wenn sie selbst zuerst ein Tor kassieren, ignorieren sie den Pakt – Fairplay sieht anders aus.

FIFA Ultimate Team: Community diskutiert über Friendlies

Viele Kommentare unter dem Reddit-Post geben dem Nutzer recht und zeigen sich von der FUT-Community im Allgemeinen ziemlich enttäuscht. Sie bezeichnen insbesondere die Friendlies als eine toxische Umgebung und sind frustriert darüber, dass die Golden-Goal-Regelung oft nicht umgesetzt wird. Allerdings gibt es auch einige Stimmen, die die stille Übereinkunft einfach aus Prinzip nicht gut finden und sie deswegen selbst nicht anwenden.

„Deswegen habe ich aufgehört zu spielen. Toxische Community.“ ( Reddit-User caliako )

) „Einer der Gründe, weshalb ich aufgehört habe. Ich mochte den Friendly-Modus, weil ich Silber-Teams und Nischen-Teams ausprobieren kann, die ich in den Ranglisten-Partien sonst nicht spielen könnte. Aber diese Deppen, die nur Challenges machen, erwarten immer, dass ich direkt aufgebe, wenn ich ein Tor kassiere. Ich will doch nur ein Spiel spielen.“ ( Reddit-User RipAirBud )

) „Freundschaftsspiele sind ein Witz. Der Modus hat mit seinem Namen nichts gemein.“ (Reddit-User dtbrown1979)

