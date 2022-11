Battlefield 2042: Mit diesen 2 Aktionen soll der Shooter gerettet werden

Battefield 2042 bringt das Klassen-System zurück und hört damit auf Kritik aus der Community. (Bild: EA)

Nach der Bruchlandung zum Launch von Battlefield 2042 haben EA und DICE in den vergangenen zwölf Monaten viel an dem Shooter gearbeitet. Nun stehen zwei weitere große Schritte an, um das Spiel sowohl bei den alten Fans beliebter zu machen, als auch neue Spieler anzulocken.

Battlefield 2042: Gratis-Wochenenden und Microsofts Game Pass

Wie die genauen Spielerzahlen von Battlefield 2042 aussehen, ist nicht bekannt. Die einzigen verlässlichen Zahlen stammen von Steam. Zum Release gab es dort über 100.000 Spieler, mittlerweile sind es nicht mal mehr 5.000. (Quelle: Steam DB). EA muss etwas tun und das macht das Unternehmen auch.

Mit dem Start von Season 3 (ein konkretes Datum gibt es noch nicht) wird Battlefield 2042 für Abonnenten des Game Pass Ultimate und EA Play verfügbar sein. Außerdem wird es im Dezember 2022 mehrere kostenlose Wochenenden auf allen Plattformen geben.

Xbox: 1. bis 4. Dezember

Steam: 1. bis 5. Dezember

PlayStation: 16. bis 23. Dezember

(Quelle: EA).

Rückkehr des Klassen-Systems

Eine Änderung, die von Fans schon seit Release von Battlefield 2042 gefordert wird, ist die Rückkehr zu einem Klassen-System. Diese Änderung wird es erst zur Mitte der 3. Season Anfang 2023 mit Patch 3.2 geben. Für BF 2042 entschied man sich, den Specialists keine klaren Klassen in einem Squad zuzuweisen. Zwar gaben die für jeden Specialist spezifischen Fähigkeiten und Gadgets eine gewisse Rolle vor, doch die traditionellen Klassen gab es nicht.

Nach viel Kritik durch die Community an dieser Änderung lenkt Entwickler DICE nun ein. Mit Patch 3.2 kehren die Klassen zurück. Dadurch bekommen die Specialists wieder ein ihrer neuen Klasse entsprechendes Arsenal an Ausrüstung, welches die Rolle im Squad stärker definiert. Bei den Waffen wird es weiterhin keine Einschränkungen geben, jedoch bringt jede Klasse eigene Vorteile für spezielle Waffentypen mit. Bisher sehen diese so aus:

Sturmsoldat: Sturmgewehre sind nach Sprints schneller feuerbereit

Sturmgewehre sind nach Sprints schneller feuerbereit Pionier: Universalwaffen haben ein verbessertes Ladeverhalten

Universalwaffen haben ein verbessertes Ladeverhalten Versorgungssoldat: LMGs haben zusätzliche Magazine und sind in Kombination mit Zweibeinen effizienter

LMGs haben zusätzliche Magazine und sind in Kombination mit Zweibeinen effizienter Aufklärer: Scharfschützengewehre sind bei angehaltenem Atem besser zu stabilisieren und das Anhalten des Atems ist länger

Einen kompletten Überblick über die anstehen Änderungen an Battlefield 2042 erhaltet ihr in diesem Entwicklerupdate: