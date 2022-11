Neuer Überraschungs-Hit auf Steam: Skurrile Simulation stürmt die Charts

Neuer Simulations-Hit überrascht auf Steam. (Bildquelle: Aerosoft GmbH / Valve)

Ein brandneuer Simulator legt einen Traumstart auf Steam hin und landet direkt in den Charts. Die skurrile Neuerscheinung trifft bei Simulations-Fans offensichtlich den richtigen Nerv, denn die ersten Rezensionen fallen ziemlich positiv aus.

Die brandneue Simulation City Bus Manager feiert auf Steam einen beeindruckenden Early-Access-Release und landet nicht nur weit oben in den Charts – auch die ersten Bewertungen durch die Community versprechen einen echten Geheimtipp für Simulator-Fans.

City Bus Manager: Community feiert neue Simulation

Im City Bus Manager könnt ihr euch euren eigenen Bus-Betriebshof aufbauen und Streckennetzwerke in Städten eurer Wahl entwickeln. Weil das Spiel Open-Street-Maps verwendet, stehen euch weltweit zahllose Metropolen ebenso wie kleinere Städte zur Auswahl. Wenn ihr mit dem Nah- und Fernverkehr in euer Stadt nicht zufrieden seid – und wer ist das schon? – könnt ihr nun also zeigen, dass ihr es besser könnt.

Schaut euch hier den Trailer für den City Bus Manager an:

City Bus Manager: Official Trailer

Ihr baut euer eigenes Bus-Unternehmen auf, legt die sinnvollsten und profitabelsten Strecken fest, beobachtet die hoffentlich wachsende Zahl an Fahrgästen, bessert eure Fahrzeuge in der Werkstatt und Waschanlage aus und verkauft Tickets in eurem Service-Center.

Hier geht's zum City Bus Manager auf Steam!

Steam-Hit: Bus-Simulation kommt bei Fans richtig gut an

Direkt nach dem Release am 10. November ist der City Bus Manager auf einem beachtlichen fünften Platz in den Steam-Charts gelandet – und die Community hat größtenteils positive Erfahrungen mit dem Simulator gemacht. Bis zum 27. November könnt ihr euch das Early-Access-Spiel noch mit einem 11-Prozent-Rabatt für 24,91 Euro schnappen.

(Quelle: Steam)

Für Fans von Simulationen ist der City Bus Manager also aktuell auf jeden Fall einen Blick wert. Wenn ihr eure Steam-Highlights dagegen lieber mit etwas Wikinger-Flair vorzieht, dann solltet ihr euch das ebenfalls kürzlich erschienene Land of the Vikings nicht entgehen lassen.

