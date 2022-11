Nintendo Switch: Zelda, Pokémon und mehr jetzt zum Schnäppchenpreis sichern

Zelda, Pokémon und mehr zum Spitzenpreis gibt es bei MediaMarkt. (Bildquelle: Nintendo, Game Freak, Getty Images / Mongkol Akarasirithada)

Wer sich einige Hochkaräter für die Nintendo Switch noch nicht geholt hat, könnte jetzt Glück haben. Bei MediaMarkt werden aktuell nämlich einige richtig gute Spiele zum Tiefstpreis verkauft. Wir zeigen euch die besten Deals.

Zelda, Pokémon und mehr: Switch-Spiele jetzt günstig abgreifen

MediaMarkt macht Switch-Besitzern gerade unwiderstehliche Angebote, die ihr nicht verpassen solltet. Im Rahmen der Restposten-Aktion könnt ihr so zum Beispiel Pokémon-Spiele oder aber auch The Legend of Zelda besonders günstig ergattern.

Die besten Deals seht ihr hier auf einen Blick:

