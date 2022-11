Steam-Tipp: Neues Strategie-Spiel begeistert Wikinger-Fans

Steam: Neues Wikinger-Strategie-Spiel kommt gut an. (Bildquelle: Iceberg Interactive)

Die Steam-Community feiert ein brandneues Städtebau-Spiel. In dem Strategie-Hit übernehmt ihr die Kontrolle über einen Wikinger-Clan, plündert, handelt und baut euer Dorf aus. Kurz nach seinem Release entwickelt sich Land of the Vikings mit diesem Konzept bereits zu einem Steam-Geheimtipp.

Das Wikinger-Spiel Land of the Vikings ist seit dem 8. November auf Steam in der Early-Access-Version verfügbar – und die ersten Eindrücke fallen ziemlich positiv aus. Ihr könnt in dem Strategie-Städtebau euer eigenes Wikinger-Dorf vergrößern, verbessern und mit Abwehranlagen ausstatten, um euch gegen feindliche Übergriffe zu wehren.

Land of the Vikings: Strategie-Tipp im Early-Access

Land of the Vikings bietet euch die Möglichkeit, euer eigenes Wikinger-Dorf aus dem Boden zu stampfen und es nach und nach in eine blühende Stadt zu entwickeln. Allerdings müsst ihr dabei zahlreiche Aspekte beachten, denn Wachstum und Reichtum lassen sich in dem Strategie-Spiel nicht einfach so erreichen.

Schaut euch hier den Trailer zu Land of the Vikings an:

Land of the Vikings: Announcement-Trailer

Ihr müsst als Wikinger-Anführer – auch Jarl genannt – klug mit euren Ressourcen wirtschaften und sowohl handeln als auch plündern. Darüber hinaus gibt es diverse Widrigkeiten, denen ihr trotzen müsst, darunter Wetter-Ereignisse sowie Angriffe durch feindliche Stämme und Dörfer.

Hier geht's zu Land of the Viking auf Steam!

Steam: Wikinger-Spiel kommt bei Community gut an

Land of the Vikings erhält zum Start auf Steam bislang positive Bewertungen, auch wenn manche Spieler bemerken, dass es noch einige Ecken und Kanten zum Ausbessern gibt – dies ist allerdings bei einem Early-Access-Spiel zu erwarten. Bis zum 15. November könnt ihr euch das Spiel dafür mit 10 Prozent Rabatt sichern.

Natürlich mangelt es auf Steam nicht an starken Strategie-Spielen. Erst kürzlich ist mit Mount & Blade 2: Bannerlord ein neues Mittelalter-Game mit Action-RPG-Elementen erschienen, das sowohl auf Steam als auch im Xbox-Store bei der Community punkten kann.

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch 7 Gratis-Games auf Steam, die ihr auf dem Schirm haben solltet: