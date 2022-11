God of War: Ragnarök – Fans beschweren sich über hilfreiches Feature

Die Hinweise in God of War: Ragnarök sorgen für Frust. (Bildquelle: Sony Interactive Entertainment)

Der PlayStation-Blockbuster God of War: Ragnarök ist für viele Gamer jetzt schon ganz klar eines der Spiele des Jahres. Allerdings haben Fans trotzdem einen Kritikpunkt, der sie richtig nervt – dabei handelt es sich eigentlich um ein hilfreiches Feature.

God of War: Ragnarök begeistert die PlayStation-Community. Das neueste Kratos-Abenteuer räumt überall Spitzenbewertungen ab – auch in unserem Test hinterlässt der PS4- und PS5-Hit einen starken Eindruck. Trotzdem gibt es einen Kritikpunkt, der in der Community auf Reddit für Frust sorgt: Die Ingame-Tipps von Mimir und Atreus nerven die Spieler.

God of War: Ragnarök – Tipps kommen zu schnell ins Spiel

Auf Reddit beschwert sich die God-of-War-Community darüber, dass Atreus und Mimir euch bei den Rätseln in Ragnarök viel zu schnell auf die Lösung drängen. Sobald ihr ein Puzzle nicht innerhalb von gefühlt 20 Sekunden bewältigt, meldet sich einer eurer Begleiter zu Wort und gibt einen nicht immer gewollten Hinweis von sich, der das Rätsel löst.

Obwohl God of War: Ragnarök über eine Fülle von verschiedenen Einstellungen und Accessibility-Features verfügt, lassen sich die Hinweise zum Ärger der Fans nicht ausstellen oder stummschalten – sie fühlen sich deswegen von dem Spiel bevormundet.

God of War: Hinweise nerven Community

Während die Kämpfe in God of War: Ragnarök ziemlich herausfordernd sein können, sind die Umgebungsrätsel oft eher kleine Puzzles, für die Spieler nicht viel Bedenkzeit benötigen. Die dennoch allzu schnellen Hinweise machen die Rätsel allerdings für viele Gamer zunichte und nehmen ihnen den Spaß daran.

„Ich hab wirklich viel Spaß damit, aber das ist definitiv mein größtes Problem mit dem Spiel. “ ( Reddit-User Smiling_Maelstrom )

„Ja, Horizon Forbidden West war in dieser Hinsicht auch schlimm.“ ( Reddit-User Azrael-XIII )

„Shadow of the Tomb Raiders separate Schwierigkeitseinstellungen für Rätsel-Hinweise sollten der Standard sein. Ich konnte sie komplett ausschalten, was das Spiel schon allein viel besser als die beiden Vorgänger gemacht hat. Wenn man den Spielern sagt, wie die Rätsel zu lösen sind, warum hat man dann überhaupt Rätsel?“ (Reddit-User stiofan84)

