Modern Warfare 2: „Warum fehlt dieses Feature?“ – CoD-Fans sind sauer

CoD-Fans vermissen die Möglichkeit zwischen den Maps zu wählen. (Bild: Activision)

Call of Duty: Modern Warfare 2 wird in den kommenden Tagen gehörig geupdatet! Spieler können sich auf Statistiken, Battle Pass und noch viel mehr freuen. Nur ein Feature glänzt auch weiterhin mit Abwesenheit – zum Ärger vieler CoD-Fans.

Warum gibt es kein Map-Voting in MW2?

Am 16. November 2022 erscheint mit Call of Duty: Warzone 2.0 das nächste große CoD-Spiel. Parallel dazu wird auch Modern Warfare 2 um einige Features und Content erweitert. So findet unter anderem die beliebte Map Shoot House ihren Weg in den Multiplayer-Shooter.

Das Thema Maps hat auf Reddit allerdings eine hitzige Diskussion ausgelöst, denn es ist nicht möglich für Spieler zu entscheiden, welche Map als nächstes gespielt wird.

In früheren CoD-Spielen war es zwischen zwei Matches üblich, über die nächste Karte in der Lobby abzustimmen.

Alternativ konnten unbeliebte Maps auch per Vote übersprungen werden – das war zum Beispiel bei Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) der Fall. Und selbst das noch relativ junge Call of Duty: Black Ops Cold War bot diese Option an!

In MW2 existiert dieses praktische Feature allerdings nicht und das ärgert die CoD-Community gewaltig. Gerade in Anbetracht der Tatsache, dass kontroverse Maps wie der Santa Seña Grenzübergang zwangsläufig gespielt werden müssen.

CoD-Spieler sollen keine Wahl haben

Und das ist auch schon der eigentliche Knackpunkt, wie ein Reddit-User treffend anmerkt:

„Bei Infinity Ward geht es nur darum, dem Spieler die Wahl zu nehmen. Sie wollen nicht, dass du Karten auswählen kannst, weil es so viele schlechte Maps in diesem Spiel gibt, dass jeder die gleichen vier Karten spielen würde.“

Und das ist vermutlich die reine Wahrheit. In unserem redaktionellen Map-Ranking schneiden auffällig viele Maps von Modern Warfare 2 nicht besonders gut ab.

Würde man den Spielern also dahingehend die Wahl lassen, dann würde so gut wie niemand mehr diese Maps spielen.