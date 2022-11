Steam-Comeback: Zombie-Spektakel dank Tiefpreis zurück in den Charts

Beliebtes Open-World-Spiel kämpft sich zurück in die Steam-Charts. (Bild: Techland)

Zombie-Fans können auf Steam gerade ein echtes Schnäppchen ergattern! Das Open-World-Spektakel Dying Light 2 glänzt mit einem absoluten Tiefpreis und ist damit auch wieder in den Charts zu Hause. Warum die PC-Spieler gerade wieder Lust an dem blutrünstigen Action-Hit haben, schauen wir uns einmal genauer an.

Dying Light 2 mit Rekordpreis in den Steam-Charts

Im Februar 2022 hat die brutale Zombie-Action Dying Light 2 Stay Human das Licht der Welt erblickt und zum Release ordentlich in den Steam-Topsellern abgesahnt. Jetzt ist das Open-World-Game von Techland zurück – mit einem fetten Rabatt. Zurzeit ist das Spiel für 32,99 Euro statt der üblichen 59,99 Euro zu ergattern. Ein echtes Rekordtief!

Das spült das Action-Game erneut auf die vorderen Ränge der Steam-Charts (Quelle: Steam-Topseller).

Wenn ihr jetzt unbedingt bei dem Angebot zuschlagen wollt, könnt ihr euch Dying Light 2 noch bis zum 17. November um 19 Uhr mit dem Rabatt von 45 Prozent auf Steam sichern.

Dying Light 2 auf Steam

Hier seht ihr das Zombie-Gemetzel in Action:

Das erste Story-DLC holt die Meute zurück

Doch nicht nur der fette Rabatt lockt die PC-Spieler zurück in die Open World von Dying Light 2. Seit dem 10. November ist ein stetiger Anstieg in den Spielerzahlen zu beobachten (Quelle: Steamcharts).

Das hängt eindeutig mit dem ersten storybasierten DLC Bloody Ties zusammen. Dieses winkt nicht nur mit einer tiefgründigen Geschichte, sondern auch mit einer knallharten Kampfarena, in der ihr euer Können unter Beweis stellen müsst.

Im Vorfeld des neuen DLCs ist zudem ein Update für alle aufgespielt worden, das vor allen Dingen mit Quality-of-Life-Verbesserungen aufwarten kann und Probleme behebt, die Spielenden auf die Nerven gingen.

