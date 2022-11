Stromfresser PS5 und Xbox Series: So viel Geld verzockt ihr jährlich

Wie viel Strom verbrauchen PS5, Xbox Series und Co. eigentlich? Und wie viel kostet euch das? (Bildquelle: Nintendo / GIGA)

Ja, PS5 und Xbox Series sind teuer in der Anschaffung. Doch was kostet es eigentlich in Deutschland, mit den Konsolen zu spielen? Und welche ist die günstigste Konsole bezüglich des Stromverbrauchs? Die Marktforschungsseite Statista hat auf der Grundlage von Eurogamer eine Übersicht erstellt – und die zeigt auch, welche Konsole der größte Stromfresser ist.

PS5 und Co: Stromverbrauch und Kosten (Daten vom August 2022)

Die Strompreise steigen, aber der Energieverbrauch der Konsolen PS5, Xbox Series oder auch Nintendo Switch bleibt natürlich gleich. Momentan kostet eine Kilowattstunde Strom im Mittel 43 Cent für Neukunden; die Daten wurden am 12.11.2022 erhoben (Quelle: NDR). Das ist bereits 1 Cent mehr als noch im August 2022, als das Datenportal Statista einen Überschlag der Stromkosten von verschiedenen Konsolen skizziert hat (Quelle: Eurogamer, Statista).

Wir können also annehmen, dass folgende Preise bereits etwas gestiegen sind, wenn auch nicht extrem. Hier ist der Vergleich der Stromkosten verschiedener Konsolen im Jahr, wenn ihr mit ihnen drei Stunden pro Tag zocken würdet:

kWh bei 3h/Tag Kosten im Jahr (Euro) PS5 219 92,0 Xbox Series X 197 82,8 PS4 Pro 181 75,9 PS4 159 66,7 Xbox One 135 56,6 Xbox Series S 93 39,1 Nintendo Switch 8 3,2 Nintendo Switch OLED 7 2,3

(Quelle: Statista)

Natürlich sind diese Preise ziemlich allgemein gehalten. Denn euer Stromverbrauch ändert sich nicht nur je nach Konsole, sondern auch je nach Spiel, das ihr gerade zockt. Auch Medien wie etwa Netflix mit einer Konsole zu konsumieren kostet Strom, und zwar nicht wenig – wenn auch nicht ganz so viel wie das Spielen von einem AAA-Blockbuster.

Tatsächlich verbrauchen eure Konsolen allesamt auch Strom, wenn sie sich im Off-Modus befinden. Zwar kommt dabei kein großer Betrag am Ende des Jahres zusammen, aber Geld ist es dennoch.

Günstig spielen? Dann lieber mit der Nintendo Switch

Egal, wie lange ihr spielt oder welche Spiele ihr bevorzugt, eines ist gewiss: Wenn ihr die Nintendo Switch benutzt, ist die kommende Stromrechnung am Jahresende um einiges freundlicher zu euch. Ganz besonders in einer Zeit, in der Strom- und Gaspreise so schnell ansteigen wie momentan. Falls ihr aber gern auf der PS5 spielt, so haben wir ein paar Tipps für euch, wie ihr den Stromverbrauch der PlayStation 5 senken könnt.