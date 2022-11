FIFA 23 hört auf Fans: Update lässt Ultimate-Spieler aufatmen

FIFA 23: EA hört endlich auf die Community. (Bildquelle: EA)

EA will FIFA 23 ein neues Update spendieren, das ein völlig kaputtes Schuss-Feature endlich ausbessern soll. Besonders die FUT-Community kann nun also aufatmen, denn Online-Spieler haben sich diese Änderung schon lange gewünscht.

In jedem FIFA gibt es mindestens einen Move, der von Beginn an viel zu mächtig ist und von Spielern im Ultimate-Team-Modus dementsprechend ausgenutzt wird. In FIFA 23 ist dies für viele Spieler der sogenannte Trivela- oder Außenrist-Schuss, der besonders von außerhalb des Strafraums viel zu oft ins Tor geht. Mit dem neuesten Update soll der Schuss nun allerdings endlich abgeschwächt werden.

FIFA 23: Neues Update soll Trivela-Schuss zähmen

Das kommende Update für FIFA 23 wird laut den offiziellen Patch Notes einige Änderungen und Verbesserungen am Spiel vornehmen – eine der wichtigsten Neuerungen dürfte für viele sein, dass der Trivela-Schuss endlich nicht mehr in gefühlt jeder Situation zu einem Tor führt.

Bei der richtigen Positionierung außerhalb des Strafraums können Spieler durch die Kombination von L2 + Kreis auf der PlayStation oder LT + B auf der Xbox einen Außenrist-Schuss ins lange Eck schlenzen, der für Torhüter quasi unaufhaltsam ist, solange der Schuss auf mindestens drei Balken aufgeladen wurde.

In dem neuen Update in FIFA 23 soll nun die Effektivität dieses Trickschusses um 30 Prozent abgeschwächt werden. Bei Spielern, die den Außenrist-Skill beherrschen, soll sich die Effektivität immerhin noch um 10 Prozent verringern.

FIFA-Community poltert gegen Trickschuss

Der Trivela-Trickschuss nervt viele Gamer in der FIFA-23-Community schon seit dem Release. Erst kürzlich hat ein Reddit-Post dies bekräftigt, in dem sich Spieler über die kaputte Schusstechnik auslassen und insbesondere die schwachen Torwartleistungen kritisieren. Viele Spieler dürften sich nun dementsprechend umso mehr über das kommende Update freuen.

„Die Schüsse sind völlig kaputt und müssen generft werden, ich hab sie vor allem nach Ecken bemerkt, Leute spielen eine kurze Ecke aus, passen den Ball zur Strafraumecke und hauen den Trivela rein so schnell sie können.“ ( Reddit-User Jamesv93 )

„Was tatsächlich kaputt ist, sind die Torwart-Animationen. Warum zur Hölle fliegt ein 90-Keeper unter dem Ball durch, wenn der Schuss über die Brust fliegt?(...)“ (Reddit-User HeelR-)

(Quelle: Reddit)

