Fieser Skyrim-Boss zerlegt Spieler, ohne einen Finger zu rühren

In Skyrim müsst ihr euch vielen verschiedenen Gegnern stellen. Ein ganz gefürchteter ist der Ebenerzkrieger. Wie fies der Widersacher sein kann, zeigt ein armer Spieler, der von ihm in kürzester Zeit niedergestreckt wird. So kurz, dass der Ebenerzkrieger nicht einmal seine Waffe ziehen musste.

Skyrim: Stärkster Boss braucht keine Waffe

Der Reddit-User Classytagz hat das Ende seiner Abenteuer in The Elder Scrolls 5: Skyrim fast erreicht. Zuvor muss er sich allerdings einem gnadenlosen Gegner stellen: Dem gefürchteten Ebenerzkrieger. Sein erster Versuch beweist jedoch, dass er noch eine Menge zu lernen hat.

Auf den ersten Blick scheint es ganz so, als hätte er sich gut auf das Duell vorbereitet. Er trägt eine vollständige Deadra-Rüstung und ist mit zwei mächtigen Äxten bewaffnet. Trotzdem geht sein Angriff gehörig schief. Nachdem er den Krieger mit einem Drachenschrei schwächt, beginnt er auf ihn einzuschlagen. Kurz darauf ist der Kampf verloren, ohne dass der Ebenerzkrieger auch nur seine Waffe ziehen musste.

Geheimer Skyrim-Endboss ist wahnsinnig stark

Der Ebenerzkrieger wurde mit der Dragonborn-Erweiterung ins Spiel gebracht. Er spricht den Spieler an, nachdem dieser Level 80 erreicht hat. Er selbst habe jeden Gegner besiegt, jede Quest erfüllt und alle Herausforderungen gemeistert. Auch wenn er jetzt eigentlich nur noch nach Sovngarde geschickt werden will, macht er es dem Spieler nicht leicht:

Sein Schwert absorbiert Lebenskraft, er beherrscht Heil- und Schutzzauber und sein Bogen kann den Spieler lähmen. Classytagz scheiterte jedoch bereits an der Rüstung des Kriegers. Diese kann erlittenen Schaden reflektieren, weswegen sein Überraschungsangriff überraschend schnell vorbei ist.

Ein Skyrim-Spieler versucht den gefürchteten Ebenerzkrieger zu besiegen. Das Duell endet jedoch nach wenigen Sekunden.