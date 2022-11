Das neue Windows-Update bringt ein großes Problem mit sich. (Bild: spieletipps / Getty Images – prosado)

Update-Panne bei Microsoft. In die aktuelle Version von Windows 11 2H22 hat sich ein fieser Fehler geschlichen, der PC-Spieler in Sachen FPS teuer zu stehen kommen kann. Der Patzer kann nämlich dafür sorgen, dass eure Bildrate in Spielen rapide gedrosselt wird.

Windows-Fehler sorgt für schlechte Gaming-Performance

Traue niemals dem aktuellen Windows-Update! Dieses Mantra befolgen viele PC-Spieler auch heute noch – aus gutem Grund. Denn die Vergangenheit hat oftmals unter Beweis gestellt, dass die neueste Windows-Version quasi eigentlich nie die beste ist. Immer wieder schleichen sich Fehler in die großen Updates ein, die erst später mit Hotfixes und Patches ausgebügelt werden.

Auch auf die neue Windows-11-Version 2H22 lässt sich diese Regel anwenden. Denn einige Spieler beklagen sich seit dem Update über starke Performance-Verluste in Spielen, die sich durch eine starke Reduktion der Bildrate bemerkbar machen. Kurzum: Ihre Spiele laufen weniger flüssig.

Und tatsächlich scheint das jüngste Windows-Update daran schuld zu sein. Denn Microsoft hat das Problem bereits offiziell bestätigt und den Grund gefunden:

„Betroffene Spiele und Anwendungen aktivieren versehentlich GPU-Leistungsdebugging-Funktionen, die nicht für Verbraucher gedacht sind.“ (Quelle: Microsoft)

Ihr seid euch gar nicht sicher, ob Windows 11 überhaupt noch auf eurer alten Möhre läuft? Die Kollegen von GIGA verraten euch im Video, wie ihr das schnell und einfach herausfinden könnt:

Läuft Windows 11 auf meinem PC? Abonniere uns

auf YouTube

Windows 11 bei Amazon kaufen

Windows-Update-Verteilung pausiert

Damit nicht noch mehr Gaming-PCs durch das Update in Spielen an Leistung verlieren, wurde die automatische Verteilung der neuen Windows-Version 2H22 für gefährdete Geräte pausiert.

Wer jedoch schon jetzt auf die neue Version umgestiegen ist und ebenfalls mit Performance-Problemen zu kämpfen hat, hat jetzt drei Optionen:

Auf einen Windows-Hotfix von Microsoft warten.

warten. Darauf hoffen, dass ein Treiber- oder Spiele-Update das Problem löst.

das Problem löst. Das Windows-Update rückgängig machen und einen älteren Systemwiederherstellungspunkt nutzen.

In der Zwischenzeit empfiehlt Microsoft allen Windows-Nutzer, die noch nicht auf 2H22 umgestiegen sind, das Update auf keinen Fall manuell in den Einstellungen oder übers Media Creation Tool anzustoßen.

Spieletipps: 8 Spiele, die ihr auf eurem Schrott-PC zocken könnt Bilderstrecke starten (10 Bilder)

Zudem versichert das Unternehmen, dass man bereits an einer Lösung für das Problem arbeitet und diese in ein zukünftiges Update integrieren wird. Bis dato sollten PC-Spieler um Windows 11 2H22 jedoch lieber einen großen Bogen machen.