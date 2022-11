Versteckte PS5-Schraube ist euer Retter bei Laufwerk-Problemen

Euer PS5-Laufwerk klemmt? Probiert Mal diese Lösung. (Bild: spieletipps)

Sony hat mit der PlayStation 5 erstmals eine Lösung für ein bestimmtes Laufwerkproblem an der Hardware verbaut. Eine versteckte Schraube lässt euch Discs manuell ausfahren, wenn sie mal feststecken. Wir zeigen euch, wie das genau geht.

Die PS5-Disc klemmt, was tun?

Die teurere PS5-Version hat den Vorteil, dass ihr Discs in ein Laufwerk schieben und zocken könnt. Doch sie birgt auch das Risiko, dass die Disc in eurem Laufwerk stecken bleiben kann.

Sollte dies bei euch einmal der Fall sein, hat Sony vorgesorgt. Denn unter der Abdeckung der PS5 befindet sich in Nähe des Laufwerks eine versteckte Schraube, die euch den manuellen Auswurf einer Disc erlaubt.

Wo findet ihr die versteckte Schraube?

Um an diese Schraube zu gelangen, schaltet ihr eure Konsole erst aus und entfernt anschließend alle Kabel. Danach entfernt ihr die Faceplate auf der Seite, wo sich auch der Erweiterungs-Slot für die SSD befindet.

Falls ihr nicht genau wisst, wie ihr die Seitenplatten der PS5 entfernen könnt, hilft euch unser ausführlicher Guide weiter:

Lesetipp Seitenplatten abnehmen und wieder aufsetzen

Ihr findet auf Höhe des Laufwerks eine kleine, runde Plastikabdeckung, die wie eine Art Knopf aussieht. Es kann auch sein, dass ihr die schwarze Abdeckung nicht habt, dann habt ihr ein neueres Modell der PS5 erwischt.

Durchstoßt ihr die Abdeckung mit einem Schraubendreher mit Kreuzschlitzprofil, gelangt ihr an die besagte Schraube. Nun könnt ihr die klemmende Disc durch Drehen im Uhrzeigersinn manuell ausfahren. Zieht nicht an der Disc, sondern dreht so lange, bis sie fast von allein herausfällt. Wenn ihr die Disc erfolgreich befreit habt, könnt ihr das Seitenteil wieder anbringen und eure PS5 anschließen.

Dieses YouTube-Video zeigt im Detail, wie jeder einzelne Schritt aussieht:

Vorsicht: Im Video wird die schwarze Abdeckung mit dem Schraubendreher durchbrochen. In den Kommentaren bestätigen mehrere Nutzer, dass diese nicht zwingend zerstört werden muss, sondern auch abgezogen und nachher wieder eingesetzt werden kann.

