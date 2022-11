Das beste Spiel 2022: Fans vermissen Steam-Hit unter den Nominierten

Die Nominierten für die Game Awards 2022 stehen fest. (Bild: Sony & Annapurna Interactive & Poncle)

Die Nominierten für die diesjährigen Game Awards wurde bekannt gegeben! Dabei sind große Namen wie Elden Ring, God of War Ragnarök oder auch der Indie-Hit Stray. Nur ein Spiel wurde sträflich unterschätzt – sagen zumindest die Fans.

Von CoD bis Stray: Das sind die Nominierten

Das Jahr 2022 neigt sich langsam aber sich dem Ende zu und die Videospielbranche blickt auf die vergangenen Monate zurück und fragt sich: Welche Spiele waren in diesem Jahr am besten?

Besonders groß wird diese Frage von dem Event The Game Awards zelebriert, deren Verleihung am 8. Dezember 2022 in Los Angeles stattfindet und vergleichbar mit den Oscars ist.

Über Twitter hat die Jury nun verkündet, welche Spiele in der engeren Auswahl für die begehrten Awards stehen.

Nominiert sind unter anderem kolossale Blockbuster wie Call of Duty: Modern Warfare 2, God of War Ragnarök, Elden Ring oder auch Horizon Forbidden West.

Kleinere Spiele wie das Katzen-Abenteuer Stray, das knackige Action-Spiel Sifu oder das Anime-JRPG Xenoblade Chronicles 3 gelten dagegen als Underdog.

Auf der offiziellen Webseite von The Game Awards 2022 könnt ihr alle Nominierten einsehen und für euren Favoriten in der jeweiligen Kategorie abstimmen.

Vampire Survivors: Der Sieger der Herzen?

Apropos Favorit, ein Spiel wird von vielen Fans schmerzlich in einigen Kategorien vermisst. Die Rede ist von dem Überraschungs-Hit Vampire Survivors, welches Anfang 2022 zu einem großen Erfolg auf Steam avancierte. Der reguläre Release erfolgte sogar erst im Oktober 2022.

Das Shoot 'em Up mit Roguelike-Elementen ist zwar in der Rubrik Best Debut Indie nominiert, aber das reicht vielen Fans nicht. Sie fordern eine Nominierung für das beste Spiel des Jahres.

So finden sich zahlreiche Kommentare auf Twitter, die das Spiel im Kontext der Game Awards in den Himmel loben. Hier ein Auszug:

„Vampire Survivors hätte für das beste Spiel des Jahres nominiert werden sollen!“

„Seien wir ehrlich... Vampire Survivors hätte wesentlich mehr Nominierungen und wesentlich mehr Anerkennung verdient.“