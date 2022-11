Skyrim: Community leidet mit unglücklichem Bogenschützen

Skyrim: Dieser Bogenschütze ist ein Riesenpechvogel. (Bildquelle: Bethesda / AaronAmat, Getty Images)

Der zielsichere Umgang mit Pfeil und Bogen erfordert in The Elder Scrolls 5: Skyrim eine ganze Menge Übung. Ein unglücklicher Spieler musste in Bethesdas RPG allerdings herausfinden, dass alles Training der Welt nicht hilft, wenn man einfach richtig viel Pech hat.

Skyrim: Bogenschütze hat einfach kein Glück

Ein zielsicherer Bogenschütze in The Elder Scrolls 5: Skyrim kann viele Gegner ausschalten, bevor sie ihm gefährlich werden können. Der Reddit-User Gotmefrickedup beweist jetzt, dass diese Taktik gehörig nach hinten losgehen kann.

Gut getarnt wartet er zunächst auf den perfekten Moment, um zuzuschlagen. Sein Ziel, ein Krieger der Abgeschworenen, patrouilliert auf einer alten Nord-Ruine. Als er kurz stehen bleibt, spannt der Spieler seinen Bogen, hält den Atem an … und schießt komplett daneben.

Sein Feind ist in Windeseile einen Schritt beiseite getreten. Auch danach feuert er Pfeil um Pfeil auf den Abgeschworenen ab, der jedoch immer in letzter Sekunde ausweicht. Sogar das Spiel selbst macht sich über ihn lustig und präsentiert ihm eine Kill-Cam, in der er wieder daneben schießt.

Skyrim-Community leidet mit dem Bogenschützen

Auf Reddit hat das Video bereits mehr als 17.000 Upvotes gesammelt. In den Kommentaren teilen viele User den Schmerz des glücklosen Bogenschützen. Vielen ist es bereits ganz ähnlich gegangen. User StandardMandarin schreibt, dass er es hasst, wenn sich die NPCs wie Ninjas verhalten, die Geschosse mit ihrem sechsten Sinn fühlen können. Die meisten Zeit würden sie sogar in eine andere Richtung schauen.

Während der User Gotmefrickedup sein Ziel unbedingt treffen will, haben andere Skyrim-Spieler genau das gegenteilige Problem. Hier könnt ihr euch zwei Bogenschützen ansehen, die einfach zu gut sind, um vorbeizuschießen.

