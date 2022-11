Demon's Souls bis Elden Ring: Freudentränen bei Streamer nach heftiger Challenge

Die meisten Spieler schaffen nicht mal das Tutorial von Elden Ring ohne einen Treffer abzubekommen. (Bild: FromSoftware)

Für extrem harte Gaming-Challenges müssen schon seit Demon's Souls die Spiele von FromSoftware herhalten. Zu den Königsdisziplinen gehören „No-Hit-Runs“, also Spieldurchläufe ohne einen einzigen Treffer zu kassieren. Wer sich besonders quälen will, macht es wie Twitch-Streamer Dinossindgeil und spielt einfach alle sieben Spiele in einer Challenge.

4 Monate Darksouls, Bloodborne und Elden Ring

Zwar entwickelt das japanische Studio FromSoftware schon seit Anfang der 90er Videospiele, der internationale Durchbruch kam aber erst mit Demon's Souls im Jahr 2009. Was folgte, waren die drei Darksouls-Spiele, Bloodborne, Sekiro und nicht zuletzt das extrem erfolgreiche Elden Ring. Die Spiele teilen vor alle eine Eigenschaft: sie sind extrem schwer. Kein Wunder also, dass sie unter Speedrunnern und sonstigen Fans von besonderen Challenges besonders beliebt sind.

Einer von ihnen ist der Streamer Dinossindgeil, der sich in den vergangenen vier Monaten durch den „God Run 3“ kämpfte, quälte und, da es dazu gehört, auch scheiterte. Er versuchte Demon's Souls, Darksouls 1 bis 3, Bloodborne, Sekiro und Elden Ring ohne einen einzigen Treffer abzubekommen, durchzuspielen. Erwischte es ihn abseits von Fallschaden doch mal, startete er von vorne. Das fühlt sich dann ungefähr so an:

Wie der Name schon verrät, steckt hinter Dinossindgeil ein deutscher Streamer. Allerdings unterhält er eine Community auf Twitch und auch auf YouTube in englischer Sprache.

Freudentränen am Ende der Challenge

Wie anstrengend eine solche Challenge ist, zeigt sich erst beim Triumph von Dino. Als die Anspannung von ihm abfällt, bricht er in Freudentränen aus und seine Frau ist zur Stelle, um ihn zu beruhigen.

Es ist erst das zweite Mal, dass „The God Run 3“ in einem Livestream erfolgreich beendet wurde. Der spanische Streamer BushidoYu schaffte es im September 2022, machte allerdings einige Pausen zwischendurch während Dino die vollen vier Monate durchhielt. Für seinen Kollegen hat Dino nichts als Lob übrig und gratuliert ihm in einem eigenen YouTube-Video.

Natürlich ist FromSoftware auch in dieser Liste vertreten: