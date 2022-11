Pokémon Karmesin & Purpur: Starter-Entwicklungen sorgen für Aufruhr

Krokels Entwicklung ist geleakt worden. (Bildquelle: Game Freak)

Pokémon Karmesin & Purpur sind zum Greifen nah. Während Nintendo die Entwicklungen der drei Starter jedoch geheimhält, zeigen Leaks bereits, auf was ihr euch gefasst machen könnt. Und die Community hat, wie so oft, starke Meinungen zu den Entwicklungen.

Update vom 9. November 2022

Pokémon: Starter-Entwicklungen geleakt

Mehr und mehr Screenshots aus Pokémon Karmesin & Purpur tauchen aktuell im Internet auf. Darunter natürlich auch Bilder zu den drei Startern der neunten Generation.

Hier seht ihr die Entwicklungen der drei Starter:

Krokels finale Entwicklung wirkt auf die Fans teilweise so merkwürdig, dass sie einen Fake hinter dem Bild vermuten. Es gibt aber auch einige, die das Design des Feuer-Krokodils feiern.

Vor allem spaltet aber Pflanzenstarter Felori die Community. Manche meinen, sie finden die zweite Entwicklungsstufe großartig, doch die letzte habe sie enttäuscht. Das Design sei, auch hier, sehr seltsam und erinnere zu stark an einen Clown.

Der andere Teil der Community liebt den Starter aber genau deswegen und findet es nun gar nicht mehr schlimm, dass die Katze auf zwei Beinen steht. Auch wenn manche sich fragen: Was ist mit seinen Yo-Yos passiert?

Originalmeldung vom 08. November 2022 - 11:48 Uhr

Pokémon Karmesin & Purpur: Erste Leaks erscheinen online

Wie jedes Mal, wenn neue Pokémon-Spiele kurz vor dem Release stehen, gibt es auch dieses Mal eine Menge Spoiler im Internet. Obwohl Pokémon nämlich erst am 18. November erscheinen soll, stoßen Fans der Monstersammel-Reihe schon jetzt auf bisher nicht gezeigte Inhalte.

Davon betroffen ist zum Beispiel die Map, einzelne Szenen aus dem Spiel und natürlich Screenshots von Pokémon im Spiel. Darunter sogar die zweite Entwicklungsstufe des Feuer-Starters.

Wenn ihr euch vor Release nicht spoilern lassen wollt, solltet ihr Begriffe wie den Titel des Spiels, "Leaks" und "Spoiler" auf Seiten wie Twitter blacklisten. Auch auf Reddit ist Vorsicht geboten. Obwohl Leaks dort zwar öfter verschwommen angezeigt werden, kann es trotzdem vorkommen, dass ihr auf unzensierte Bilder stoßt.

Vor allem scheint Nintendo Inhalte auf Reddit weniger schnell löschen zu können als auf Twitter und anderen Social-Media-Plattformen.

Spoiler: Wir zeigen euch die geleakten Monster

Wenn ihr keine Probleme damit habt, gespoilert zu werden, könnt ihr euch ja die folgenden Reddit-Posts zu Gemüte führen.

In diesem Screenshot ist die Weiterentwicklung von Olini, dem niedlichen Oliven-Pokémon zu sehen:

Hier seht ihr ein neues Vogel-Pokémon:

Leicht verschwommen, aber trotztdem zu erkennen ist die Paldea-Form von Tauros im folgenden Bild:

In diesem Screenshot zeigt ein Leaker sein Pokémon-Team. Darunter zwei neue Monster namens Flamigo und Tarountala:

Auch zu Krokels zweiter Entwicklung gibt es online bereits Leaks, die aber mit Abstand am häufigsten wieder gelöscht werden. Zu diesem Zeitpunkt ist es also schwerer, die Bilder zu finden, aber sie werden in den kommenden Tagen wahrscheinlich vermehrt gepostet werden. Der Feuer-Starter trägt in seiner zweiten Form eine Art Sombrero, der aber auch ein Nest mit einem Ei darin darstellen könnte.

