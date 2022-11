Pokémon Karmesin & Purpur: 11 Dinge, die ihr vor dem Kauf wissen solltet

Offene Welt: Zum Ersten Mal in der Geschichte von Pokémon soll ein Spiel der Hauptreihe eine komplett offen begehbare Welt bieten. Auf Koraidon oder Miraidon, also den beiden legendären Pokémon, fahrt, schwimmt oder fliegt ihr durch die Welt.

Drei Abenteuer: Es gibt drei Story-Stränge, die ihr in beliebiger Reihenfolge angehen könnt. In einer Geschichte knöpft ihr euch, wie gewohnt, die Arenaleiter der Region vor. In einer weiteren stellt ihr euch den Rüpeln des Spiels: Team Star. Im dritten Abenteuer müsst ihr euch starken Herrscher-Pokémon stellen, damit ihr an seltene Gewürze kommt.