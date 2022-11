GTA und Eminem? Rockstar lehnte vielversprechendes Projekt vor 20 Jahren ab

Was für eine Figur hätte Eminem wohl als Claude aus GTA 3 gemacht? (Bild: Rockstar Games, Getty Images/Jeff Kravitz/Kontributor)

Videospieladaptionen in Film und Serie boomen: Ob Fallout, BioShock oder The Last of Us – immer mehr Projekte schießen aus dem Boden. Vor über 20 Jahren hatte Rockstar bereits die Chance, einen GTA-Film zu produzieren. Und das mit niemand Geringerem als Eminem in der Hauptrolle.

Rockstar hatte keinen Bock auf GTA-Film

In einer jüngsten Folge des BBC Podcasts Bugzy Malone’s Grandest Game plaudert Kirk Ewing über die GTA-Reihe und schwelgt in Erinnerungen. Kirk Ewing arbeitete unter anderem an Earthworm Jim 3D sowie State of Emergency (gepublisht unter Rockstar) und war ein Freund von Dan und Sam Houser, die als Mitgründer von Rockstar Games GTA zu seinem heutigen Status verholfen haben.

Kurz nach Veröffentlichung von GTA 3 im Jahr 2001, als die beliebte Gangster-Reihe den Sprung in die 3D-Welt geschafft hatte, trudelten aus Hollywood jede Menge Filmangebote ein. Kein Wunder – der Teil mit dem stummen Claude war ein massiver Hit.

Ein Angebot ist Kirk dabei ganz besonders in Erinnerung geblieben. Eines Nachts um vier Uhr erhielt er einen Anruf eines Hollywood-Produzenten, der folgenden Vorschlag machte:

„Kirk, wir haben Eminem für die Hauptrolle und es ist ein Tony-Scott-Film. Ein Budget von fünf Millionen US-Dollar. Bist du interessiert?“

Kirk erzählt weiter, dass er Sam Houser das Angebot am Telefon unterbreitete, doch dieser lehnte ab: „Nicht interessiert.“

Ob das ein Fehler war?

GTA ist größer als jeder Film

Für damalige Verhältnisse war das ein wahnsinniges Angebot. Tony Scott war als Regisseur für Filme wie Top Gun verantwortlich und Eminem war in der Blüte seiner Karriere. Auch als Schauspieler konnte der Rapper sein Talent in dem Oscar-ausgezeichneten 8 Mile im Jahr 2002 unter Beweis stellen. Sein Image hätte zudem gut zum Gangster-Epos gepasst.

Doch das Houser-Gespann aus Sam und Dan hatten andere Pläne. Mit GTA Vice City am Horizont, wollten sie Größeres erreichen. Kirk führt dazu im Podcast aus:

„Sie haben realisiert, dass das Medien-Franchise, das sie geschaffen hatten, größer als jeder Film war, der zu dieser Zeit lief.“

Die Bedeutsamkeit der Reihe wurde stattdessen mit dem Einsatz von Hollywood-Größen wie Ray Liotta gefüttert, der Tommy Vercetti in GTA: Vice City seine Stimme verlieh.

Rückblickend war es wohl keine Fehlentscheidung, den Film mit Eminem abzulehnen. Denn GTA hat es nicht nur wirtschaftlich geschafft, eine der bedeutsamsten Reihen der Videospielgeschichte zu werden. Auch der kulturelle Einfluss ist nicht von der Hand zu weisen.

Eminem hat es heute immerhin musikalisch geschafft, seinen Weg in GTA zu finden. Er ist im Dr Dre Track Gospel vertreten, welcher mit einer Erweiterung in GTA Online eingeführt wurde.

