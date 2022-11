Truck-Hype auf Steam: 2 beliebte Simulations-Hits rasen in die Charts

Steam-Hits: 2 Truck-Simulatoren sorgen für Furore. (Bildquelle: SCS Software / Valve)

Fans von Simulationen haben auf Steam derzeit die Qual der Wahl: In den Charts der PC-Plattform finden sich gleich zwei beliebte Truck-Simulatoren wieder, die zudem noch stark im Preis reduziert sind.

Simulationen sind auf Steam nicht erst seit gestern ein großer Renner – derzeit scheint sich das Genre allerdings ganz besonders großer Beliebtheit zu erfreuen. Ausschlaggebend sind dafür unter anderem zwei Truck-Simulatoren, die momentan um satte 75 Prozent reduziert sind und damit weit oben in den Charts landen.

Steam-Community feiert zwei Truck-Simulatoren

Mit dem American Truck Simulator und dem Euro Truck Simulator 2 erleben zwei Simulations-Hits auf Steam derzeit einen beeindruckenden Hype. In beiden Spielen könnt ihr als Trucker wertvolle Fracht von einem Ort an den anderen transportieren und lernt dabei faszinierende Landschaften in Europa und den USA kennen.

Schaut euch hier den Trailer zum American Truck Simulator an:

American Truck Simulator: Launch-Trailer

Hier geht's zum American Truck Simulator auf Steam!

Beide Spiele begeistern die Community bereits seit Jahren und haben jeweils eine äußerst positive Steam-Wertung – der American Truck Simulator kann auf über 90.000 und der Euro Truck 2 Simulator auf über 400.000 wohlwollende Bewertungen stolz sein. Die Simulations-Hits sind noch bis zum 21. November um jeweils 75 Prozent reduziert und kosten somit aktuell nur 4,99 Euro – Simulator- und Truck-Fans sollten sich dies nicht entgehen lassen.

Hier geht's zum Euro Truck Simulator 2 auf Steam!

Steam-Charts: Rabatte sorgen für Höhenflüge

Die Steam-Charts haben neben den Trucker-Highlights auch noch andere stark rabattierte Spiele zu bieten. Mit Cities: Skylines ist ein weiterer Simulations-Hit ebenfalls im Preis reduziert und landet in der Topseller-Liste nur knapp hinter dem American Truck Simulator. (Quelle: Steam)

Fans von Fantasy-RPGs hingehen finden aktuell unter den Steam-Topsellern mit Solasta: Magister of the Crown ein interessantes Rollenspiel mit taktischem und rundenbasiertem Gameplay um 65 Prozent reduziert.

Schaut euch hier den Trailer zum Euro Truck Simulator 2 an: