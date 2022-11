Besser als die PS5: 5 Features, bei denen Xbox die Nase vorn hat

Die Xbox Series X ist in 5 Aspekten besser als die PS5. (Bildquelle: spieletipps)

Welche Konsole ist denn nun besser: Xbox Series X oder PS5? Die Frage ist gar nicht einmal so leicht zu beantworten, denn Microsoft hat in dieser Generation richtig zu Sony aufgeholt und ist der Konkurrenz in 5 Dingen sogar haushoch überlegen.

Xbox schlägt PS5: 5 große Vorteile der Series X|S

Der Konkurrenzkampf zwischen der Xbox Series X|S und der PS5 ist in den meisten Punkten ziemlich ausgeglichen. Die Konsolen sind schnell, leistungsstark und haben eine Fülle an faszinierenden Features sowie große Bibliotheken voller interessanter Spiele zu bieten. Bei fünf Aspekten hat der Herausforderer Microsoft jedoch im Vergleich mit Sony die Nase vorn – wir zeigen euch die Xbox-Stärken am Ende dieses Artikels in unserer Bilderstrecke.

Microsoft jagt Sony: Unentschieden nach einseitiger Last-Gen

In der letzten Generation konnte die Xbox One vom Start weg der PS4 nicht annähernd das Wasser reichen – zu groß waren die Differenzen zwischen den Spiele-Bibliotheken und dem Preis. Zudem machte sich Microsoft mit dem Kinect- & Online-Zwang der Konsole in der Community keine Freunde und musste nach dem völlig verkorksten Launch schon bald starke Kurskorrekturen vornehmen. PlayStation war zu diesem Zeitpunkt aber bereits weit enteilt und durfte sich als Gewinner der Generation feiern, ohne dass die Xbox One in den folgenden Jahren jemals wirklich zur PS4 aufschließen konnte.

In der neuen Generation sieht es zwischen der Xbox Series X|S und der PS5 jedoch anders aus: Microsoft ist Sony in vielen Belangen nun ebenbürtig und sowohl die Series S als auch die Series X finden bei einem deutlich breiteren Publikum Anklang. Zwar hat PlayStation in Bezug auf Exklusivspiele und Controller-Innovationen noch ein paar Asse im Ärmel, doch die Xbox Series X|S steckt die PS5 zumindest in Bezug auf die folgenden fünf Punkte locker in die Tasche.