Ist Pokémon Karmesin & Purpur wieder zu leicht? Fans befürchten Schlimmes

Wie schwer oder leicht wird Pokémon Karmesin & Purpur? (Bildquelle: Game Freak)

Pokémon Karmesin & Purpur sorgen bei Jung und Alt für ordentlich Vorfreude. Immerhin hat Game Freak zum ersten Mal eine offene Welt gebastelt, in der Trainer und Trainerinnen ihre kühnsten Träume ausleben sollen. Doch wie sieht's eigentlich mit dem Schwierigkeitsgrad des Spiels aus?

Pokémon Karmesin & Purpur: Gegner verzichten auf wichtige Mechaniken

Es ist ein immer wiederkehrender Kritikpunkt von älteren Fans der Pokémon-Spiele: Der Schwierigkeitsgrad. Langzeit-Trainer wünschen sich schon seit Jahren schwierigere Spiele oder zumindest die Möglichkeit, sich einen Schwierigkeitsgrad aussuchen zu können.

Da kommt natürlich die Frage auf: Wie sieht das bei Pokémon Karmesin & Purpur aus? Tja, die Antwort könnte einigen nicht gefallen. Neuesten Berichten nach sollen gegnerische Trainer nun nämlich im Kampf auf zwei Dinge verzichten – und zwar auf das Heilen und Austauschen von Pokémon.

Diese Information kommt von einem Reddit-User, der die Spieldaten zu den Trainern analysiert und in einem Spreadsheet zusammengetragen hat. Im Code existiere demnach die Fähigkeit der Gegner, zu heilen und Pokémon auszuwechseln. Jedoch ist sie aktuell ausgeschaltet. Obwohl online also gerade viele Fans bangen, dass das Spiel zu leicht wird, gibt es noch Hoffnung, dass Game Freak mit dem Game One Patch den Schalter umlegt. (Quelle: Reddit / MechaAdaptor)

Was ihr sonst noch über Pokémon Karmesin & Purpur wissen solltet, erfahrt ihr hier:

Fans vermissen höheren Schwierigkeitsgrad

In den sozialen Medien teilen immer mehr Fans, die das Spiel schon in die Finger bekommen haben, ihre Erfahrungen mit Pokémon Karmesin & Purpur. Besonders unter Tweets des Leak-Accounts CentroLeaks hatten sich Fans ausgetauscht, bevor das Profil mit über 300.000 Followern endgültig gelöscht wurde. Dort war häufiger zu lesen, dass das Spiel tatsächlich recht einfach für Erwachsene sein soll, sie aber dennoch ihren Spaß damit hatten.

Manche fragen sich auch, warum Game Freak nicht einfach verschiedene Schwierigkeitsgrade implementiert. Immerhin haben sie schon ein Mal bewiesen, dass sie es können. In Pokémon Schwarz 2 & Weiß 2 konnten Spieler so nach Abschluss der Pokémon-Liga ein Item freischalten, dass den nächsten Durchlauf schwieriger macht. Im Challenge Modus hatten die Gegner dann eine härtere KI und ihre Pokémon waren ein bis fünf Level höher trainiert.

Ihr wollt euch selbst ein Bild vom Gameplay in Karmesin & Purpur machen? Der folgende Trailer gibt euch ein paar wichtige Einblicke: