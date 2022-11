5 versteckte Skyrim-Bosse, die ihr vielleicht noch nie gesehen habt

Diesen optionalen Bossen solltet ihr in Skyrim unbedingt einen Besuch abstatten. (Bild: Bethesda)

Wir zeigen euch 5 versteckte Bosse in Skyrim, denen ihr vielleicht noch nie über den Weg gelaufen seid. Dabei lohnen sie sich!

Ihr denkt, dass ihr schon alles in The Elder Scrolls 5: Skyrim gesehen habt? Diese Zuversicht wollen wir auf die Probe stellen. In einer Bilderstrecke zeigen wir euch darum fünf optionale Bosse, die sich gut in Himmelsrand versteckt haben.**

Skyrim: Kennt ihr diese geheimen Bosse schon?

The Elder Scrolls 5: Skyrim ist inzwischen schon mehr als 10 Jahre alt. Das ist eine ganze Menge Zeit, um wirklich jeden Stein in Himmelsrand umzudrehen. Trotzdem hat Bethesda einige geheime Gegner versteckt, die ihr bei eurem ersten Abenteuer im Land der Nord bestimmt übersehen habt.

Sie verstecken sich in den dunkelsten Höhlen und warten dort auf ihre eine Chance, dem Drachenblut ihre Stärke zu beweisen. Vielleicht kommen sie euch aber auch ganz stolz entgegen marschiert, solange ihr nur die richtigen Voraussetzungen erfüllt. In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch fünf Bosse, die ihr nicht unbedingt schlagen müsst, um den Abspann zu sehen.

Skyrim: Optionale Bosse, die ihr noch nicht kennt Bilderstrecke starten (6 Bilder)

Drachen, Riesen oder einfach ein Typ in einer Ebenerzrüstung. In The Elder Scrolls 5: Skyrim gibt es viele Bosse, die euch nur dann über den Weg laufen, wenn ihr euch auch anstrengt. In unserer Bilderstrecke zeigen wir sie euch.