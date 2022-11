Hype auf Steam: Stardew-Valley-like von berühmten RPG-Entwicklern kommt bald

Kynseed ist einzigartig im Farming-Sim-Genre – denn alle Charaktere im Spiel altern. (Bildquelle: PixelCount Studios)

Kynseed ist ohne Frage ein verborgener Farming-Sim-Schatz, der nicht nur eine beeindruckende Pixel-Art-Grafik bietet, sondern auch noch Humor, große Maps und ein Zeitsystem, mit dem ihr und alle anderen NPCs altern. Es gibt nur ein Manko: Bis jetzt ist Kynseed noch nicht für die Nintendo Switch erschienen (die beste Konsole, um entspannende Farming-Sims zu spielen).

Kynseed von den Fable-Entwicklern ist ein verborgener Schatz für Stardew-Fans

Ihr habt Stardew Valley geliebt und sucht bis jetzt vergeblich nach dem nächsten Farming-RPG-Urlaub? Kynseed von den Fable-Entwicklern könnte eure Antwort sein. Denn passend zu den eiskalten Temperaturen und der aufkommender Feiertagsstimmung erscheint Kynseed am 6. Dezember auf Steam. Was aber macht Kynseed so besonders?

Schaut in den Trailer von Kynseed:

Kynseed: Early-Access-Trailer

Das Besondere an Kynseed: Farming-Sim trifft Fantasy-RPG, ja, so in etwa kann man Stardew Valley und Kynseed beschreiben. Kynseed hat neben der aufwendigen Pixel-Art-Grafik aber noch einige Twists, die das Genre frisch angehen. In der mystischen Fantasy-Welt von Kynseed altern nämlich alle NPCs, alle Tiere und auch ihr selbst. Wenn ihr eine Familie gründet, könnt ihr Kinder bekommen und sobald ihr sterbt, dürft ihr in deren Fußstapfen treten und eure Reise fortsetzen.

Wo die Reise allerdings hingeht, das entscheidet ganz allein ihr selbst: Neben der Hauptstory könnt ihr eure eigene Farm aufbauen, einen Shop in der Stadt eröffnen – ob nun Taverne, Apotheke oder Lebensmittelladen – oder einfach die große Welt erkunden, in der sich mysteriöse Artefakte finden lassen. Diese sprechen von einer dunklen Feenwelt, deren Geschichte ihr nach und nach zusammenpuzzelt.

Kynseed hat allerdings auch ein eigenes Kampfsystem und ist nicht nur friedlich: Falls ihr also gerade diesen Mix aus RPG und Farming-Sim mögt, seid ihr hier richtig.

Leider noch kein Release für die Nintendo Switch

Entspannte Farming-Spiele lassen sich am besten auf der Couch und mit der Switch spielen. Obwohl sich Entwickler PixelCount Studios selbst eine Switch-Version wünscht, steht bisher nur der Release für den PC fest.

Kynseed ist seit November 2018 im Early Access auf Steam spielbar; mit dem vollen Release am 6. Dezember scheint das Spiel aber endlich abgeschlossen zu sein. Denkbar ist also durchaus, dass nach dem 6. Dezember auch bald eine Version auf der Nintendo Switch folgt.

Wie Disney Dreamlight Valley: 13 Farming-Alternativen, die perfekt zum Entspannen sind Bilderstrecke starten (14 Bilder)

Kynseed wird voraussichtlich am 6. Dezember 2022 auf Steam erscheinen.