Fantasy-Hit auf Steam: Beliebtes RPG landet dank Rabatt in den Charts

Das Fatasy-RPG ist auf Steam nur noch kurze Zeit reduziert. (Bildquelle: Tactical Adventures / Valve)

Derzeit sorgt ein Fantasy-RPG auf Steam für Aufruhr. Das beliebte Rollenspiel setzt auf ein taktisches und rundenbasiertes Spielkonzept wie Dungeons & Dragons und kann die Community damit überzeugen – der satte Rabatt hilft dabei natürlich auch.

Derzeit könnt ihr euch auf Steam das populäre Rollenspiel Solasta: Crown of the Magister zu einem stark reduzierten Preis sichern. Das RPG bringt das Spiel-Erlebnis eines Pen-&-Paper-Abenteuers auf den PC und begeistert Fantasy-Fans mit seinem rundenbasierten Gameplay. Falls ihr das Spiel seit dem Release im Mai 2021 noch nicht ausprobiert habt, bietet sich euch nun also mit dem satten Rabatt eine perfekte Gelegenheit.

Solasta: Crown of the Magister – Fantasy-RPG jetzt reduziert

In Solasta: Crown of the Magister könnt ihr die Kontrolle über vier Charaktere übernehmen, deren Stärken und Schwächen sich gegenseitig ergänzen. Als Team könnt ihr die Welt von Solasta erkunden und in Dungeons wichtige Geheimnisse ans Licht bringen, während ihr zahlreiche Monster bekämpft.

Schaut euch hier den Trailer zu Solasta: Crown of the Magister an:

1.0 Release Trailer - Solasta: Crown of the Magister

Das Gameplay unterscheidet sich von gewöhnlichen Fantasy-RPGs durch sein runden- und würfelbasiertes Kampfsystem, bei dem ihr besonders strategisch vorgehen müsst, um Erfolg zu haben. Mit über 12.000 sehr positiven Bewertungen hat das Rollenspiel in der Steam-Community auf jeden Fall bereits einen bleibenden Eindruck hinterlassen und bis zum 22. November ist es noch von 39,99 Euro auf 13,99 Euro reduziert.

Hier geht's zu Solasta: Crown of the Magister auf Steam!

Steam-Charts: Simulationen und Zombies im Angebot

Mit dem 65-Prozent-Rabatt hat es Solasta: Crown of the Magister sogar in die Steam-Charts geschafft – und dort findet ihr noch einige weitere Highlights, die aktuell ebenfalls im Preis reduziert sind. Zum Beispiel könnt ihr euch als Fans von Simulationen in den Charts über den American Truck Simulator und den Euro Truck Simulator 2 freuen, die um 75 Prozent reduziert sind. Zombie-Fans finden dagegen mit Dying Light 2: Staying Human ein intensives Action-Abenteuer im Angebot und den Steam-Charts.

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch 7 Gratis-Spiele auf Steam, die ihr nicht verpassen solltet: